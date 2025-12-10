墨西哥凶殺案創10年新低 專家質疑：治安真的有改善？

〔國際新聞中心／綜合報導〕墨西哥政府最新數據顯示，自去年總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)就任以來，墨西哥每月平均每日殺人案件大減37％。然而，安全分析師警告，凶殺數據未必反映治安真正有所改善。

國家公共安全系統負責人佛朗哥(Marcela Figueroa Franco)9日在總統每日記者會上說，去年11月的每日平均謀殺案接近55起，而去年9月薛恩鮑姆上任時接近87起。

薛恩鮑姆說：「我們這幾個月在減少凶殺案上的成果非常顯著。」上個月是過去10年來凶殺案數量最少的11月。

由於販毒集團內訌與政府高度軍事化的掃毒行動，墨西哥近年的謀殺率飆升。國家統計局數據顯示，凶殺案在2020年達到3萬6773起的高峰，使墨西哥的謀殺率達到美國的4倍以上。

然而，此後謀殺案便開始下降，去年降到3萬3550件。薛恩鮑姆將今年看似更明顯的下降，歸功於她的國安政策。

在8月的記者會上，薛恩鮑姆指出，「我們有一套策略，我們持續監控這套策略，有些情況甚至做到逐市監控。這套策略有效。我們必須每天持續努力。」

薛恩鮑姆的安全計畫主要包括強化國民衛隊(national guard)、改善情報與調查能力，以及提升政府機構間協調。

不過，安全分析家警告，僅以凶殺數據來呈現治安改善是有問題的，尤其是在「強迫失蹤」(forced disappearances)等其他犯罪增加的情況下。

墨西哥有組織犯罪專家法凡-曼德斯(Cecilia Farfán-Méndez)指出，如果這確實是下降趨勢，當然是好消息，「但我認為我們不能只看凶殺數據就說：『喔，好極了。』我會保持審慎樂觀。」

公共政策智庫Mexico Evalúa指出，今年前10個月的謀殺案比去年同期下降超過 20％，但失蹤案件增加15％，部分州甚至增加高達200％。

Mexico Evalúa安全專家瓦加斯(Armando Vargas)說，凶殺數據已不再適合做為判斷公共安全情勢的指標。首先，警察與檢察官缺乏能力或意願，正確辨識與分類屍體。其次，有組織犯罪集團可透過強迫失蹤來掩蓋暴力。

瓦加斯還說，以「每月每日平均數」呈現數據也有問題，因為可能會掩蓋單日特別高的暴力事件。

根據政府數據，2024年10月至2025年11月間，近4萬名涉重大犯罪的嫌犯遭逮捕，同時查獲超過2萬件槍械及311噸毒品。

儘管如此，墨西哥仍深受極端暴力困擾，多個州正陷於販毒集團引發的血腥衝突。上個月，西南部米卻肯州(Michoacan)1位知名市長遭暗殺，過去1年內已有10位市長遇害。

