墨西哥加強緝毒 擊斃被美通緝毒梟

官員表示，一名被美國通緝的毒販在墨西哥軍方11月30日的一次緝毒行動中被擊斃。該男子被指控走私大量芬太尼和古柯鹼。

綽號為「皮瓊」(Pichon)、遭美國通緝的柯羅奈爾(Pedro Inzunza Coronel)在墨西哥軍方於西北部西納羅亞州(Sinaloa)的一次緝毒行動中被擊斃。

墨西哥安全部長賈西亞(Omar Garcia Harfuch)在社群媒體上證實了柯羅奈爾的死訊。

賈西亞表示，在由墨西哥海軍領導的緝毒行動中，一個販毒集團的2名成員被補，在過程中發生對海軍人員的襲擊，柯羅奈爾因此被擊斃。

今年5月，美國司法部指控柯羅奈爾及他的父親諾列加(Pedro Inzunza Noriega)犯下毒品恐怖主義罪、販毒和洗錢罪。柯羅奈爾和他的父親是現已經瓦解的販毒集團雷瓦集團(Beltran Leyva Organization)其中一個派系的頭目。

美國駐墨西哥大使強生(Ronald Johnson)在社群平台X上發文稱，柯羅奈爾被控犯下多項罪行，包括「謀殺、綁架、酷刑以及為販毒而進行的暴力債務催討」。

自今年1月美國總統川普(Donald Trump)重返白宮以來，華府一直要求墨西哥加強掃毒，並威脅稱，如果墨西哥不採取更多措施，將對墨西哥輸美商品加徵關稅。(編輯：許嘉芫)