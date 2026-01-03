墨西哥南部規模6.5地震 已知1死12傷

劇烈搖晃發出撞擊聲響，大樓外牆出現物體剝落，就連墨西哥城著名地標「獨立紀念柱」，都被震得搖搖晃晃。

墨西哥2日發生規模6.5強震，當時總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正在主持新年第一場例行記者會，也一度因此中斷。

墨西哥總統薛恩鮑姆說：「哦，搖晃得很厲害，我們都冷靜地往外走。」

地震警報聲大作，眾人依序前往室外避難。這起規模6.5地震的震央位在墨西哥南部格雷羅州，深度僅35公里。

由於地震發生在清晨，許多民眾還穿著睡衣，就抱著小孩跟寵物倉皇逃到外頭。有人形容震動非常劇烈，讓人想起1985年的大地震。



格雷羅州民眾迪亞茲說道，「老實說搖晃很劇烈，震動很可怕，我以前從未經歷這種情況，當時在4樓，即使這樣感覺還是很晃，我差點從床上飛起來。」

廣告 廣告

地震發生後，格雷羅州傳出多起山崩意外，導致交通中斷，連400公里外的首都墨西哥城都感受到地震搖晃。總統薛恩鮑姆在確認安全後再次露面，幽默提到自己地震時的反應。

薛恩鮑姆表示，「那句『哦，正在搖晃中』肯定會爆紅，我當時正在直播，目前看來沒有造成嚴重損失，我們等待格雷羅州的報告。」

薛恩鮑姆表示，已經與格雷羅州州長通話，目前未接獲重大災情通報，不過已經傳出死傷。