墨西哥增關稅衝擊台廠？ 童子賢不擔心：出口退稅全球通例

針對墨西哥加徵關稅一事，童子賢表示，大可不必擔心，沒有一個國家會鼓勵建自己的生產基地、卻對基地所需零件課高關稅，而是會在零件組成產品出口時退稅。（圖：蔡英文臉書）

墨西哥參議院通過將對未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家、超過1400項產品課徵5%至50%不等的關稅，和碩董事長童子賢表示，大可不必擔心，沒有一個國家會鼓勵建自己的生產基地、卻對基地所需零件課高關稅，而是會在零件組成產品出口時退稅。墨西哥要發展、吸引外資製造業，課稅的問題一定會解決，否則全部國家都會撤出。

中華獨立董事協會17日舉行「2025董事會治理高峰論壇」，針對墨西哥加徵關稅一事，童子賢受訪分析，若墨西哥對台灣進口零件課高關稅，對墨西哥市場一定不利。畢竟沒有一個國家鼓勵在國內成立製造基地，卻對製造基地所需進口零件課以高關稅，這是自相矛盾的政策，全世界解決這個問題都有一個共同機制，即「出口退稅」。

童子賢解釋，如果賣進墨西哥的零件做到成品，最終產品目的地不是在墨西哥銷售，零件來到墨西哥只會促進當地產業發展，因為零件在墨西哥完成終端產品之後，會再賣到其他國家，若課零件重稅其實是妨礙產業發展。不太了解墨西哥課稅的實際狀況，不方便幫整個產業說話；但相信墨西哥要發展、吸引外資製造業的話，課稅的問題一定會解決，否則全部國家都會撤出墨西哥。

對於外媒報導指稱台美關稅有漏洞、台灣23%稅率是最低的、美國總統川普可能調高對台關稅的猜測，童子賢則說，不要太憂慮，2025年大家都很焦慮，年底卻發現台灣出口銷美又創新高。關稅當然是貿易主軸，但都會有附加但書，某些項目不適用關稅；像台灣現在產品銷美很順暢，是美國本地廠商、消費者需要台灣的商品，美國科技產業很需要台灣的零件。

此外，電電公會提出構想，計劃赴墨西哥、波蘭、美國及印度設置海外科學園區，部分人士擔心美國電力不足問題，童子賢指出，台廠在美國德州電力供應無虞，甚至電力想要多強就有多強；德州、亞利桑那州本身就是能源、天然氣生產大戶，用天然氣發電，就在自家旁邊沒有運輸成本，自產自用，有些地方甚至打7折、對折。

至於記憶體價格飆漲，童子賢強調，依一般法則，代工廠不負擔關鍵零組件漲價成本，主因代工廠也不收穫零件跌價時的利益；關鍵零組件完全由品牌公司主控下，代工廠只是代收代付，像中央處理器（CPU）、記憶體屬高單價、敏感的零件，美國大型公司不會放給台灣代工廠去談，因為他要自己談，控管關鍵零組件、控管盈虧，不必擔心記憶體漲價會影響代工廠。