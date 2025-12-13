墨西哥大動作調增關稅！傳影響台灣「200億美元出口」 行政院曝談判進度

墨西哥擬自明年起對未與其簽署自由貿易協定（FTA）的國家，多徵收5%至50%關稅，範圍涵蓋汽車、金屬、家電、紡織與鋼鐵等，包含台灣、中國、韓國、印度及印尼等國都將將受到影響。行政院經貿談判辦公室12日深夜表示，為維護台灣廠商利益，我國多次向墨西哥經濟部表達關切並尋求解決方案，經貿辦證實，經我方努力爭取，研提關切的105項貨品，將有若干項目獲得排除或調降增幅。

墨西哥9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部份貨品關稅，增幅從5%至50%不等，墨西哥參眾兩院10日審查通過，同意調高1463項貨品關稅，定於明年1月1日生效。綜合媒體報導，墨西哥關稅調整，將對台灣、中國、韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國、土耳其及巴西等國造成影響；墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，這項措施旨在強化國家經濟。

對此，行政院經貿談判辦公室12日晚間說明，此次墨西哥調增稅率的1463項貨品，去年自台灣進口金額為8.2億美元，今年1月到9月則為6.96億美元，而台灣對墨西哥出口的70%的貨品，也是我國業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，此次均未被列入調增清單，因此不會如部分媒體報導指稱我國將有受影響逾200億美元的情形。

經貿辦表示，為了維護台灣廠商利益，我國自9月迄今多次向墨國經濟部表達關切，並在10月亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間洽墨方尋求解決方案，並經與我駐墨西哥代表處，就我重要輸墨產品及在墨投資臺商關切項目，研提我國關切貨品計105項，向墨方爭取調降關稅。

經貿辦說，經台灣方面的努力，我方所爭取的105項，據悉若干項目獲得排除或調降增幅，減少對我業者的影響，但具體品項待駐經貿辦代表處進一步釐清說明。

