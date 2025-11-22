墨西哥女畫家卡蘿自畫像拍出5470萬元 創女藝術家紀錄
墨西哥畫家芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)於1940年創作的自畫像20日在紐約蘇富比(Sotheby's)拍賣會上以5470萬元落槌，刷新女性藝術家作品最高拍賣成交價紀錄。
美聯社報導，卡蘿在床上熟睡的畫作「夢(床)」El sueño (La cama)，超越喬治亞‧歐姬芙(Georgia O'Keeffe)的「大花曼陀羅／白花1號」(Jimson Weed/White Flower No. 1) 於2014年以4440萬元成交的紀錄。
「夢(床)」描繪卡蘿睡在一張飄在雲端的殖民風格木床上，她蓋著金色被毯，上身纏繞藤蔓和樹葉，床架上方躺著一個綁著炸藥的骷髏。
卡蘿以生動筆觸描繪18歲車禍後的臥床人生，她在花樣年華遭逢劇變後提筆作畫，歷經多次脊椎和骨盆手術後，一直打著石膏到1954年離世，享年47歲。
卡蘿臥床期間，將床視為連結不同世界的橋梁，探索死亡的意義。
此次拍賣也打破卡蘿保持的拉丁美洲藝術家作品拍賣紀錄，她的1949年畫作 「迪亞哥與我」(Diego and I)描繪她與丈夫、壁畫家迪亞哥·里維拉(Diego Rivera)，該畫作2021年以3490萬元成交。
報導指出，卡蘿的其他畫作在檯面下交易的價格更高。
「夢(床)」是卡蘿少數仍由墨西哥境外私人收藏的作品之一，她的作品在墨西哥已成為國家級「藝術瑰寶」，國內無論是公共或私人收藏的卡蘿作品一律禁止賣到外國或銷毀。
「夢(床)」源自私人收藏，原持有者與買家的身分都未公開，但符合國際拍賣法規。
部分藝術史學者基於文化因素仔細檢查作品細節，另有人擔心這幅上一次於1990年代末期公開展示的畫作在拍賣後，可能會再次消失在公共視野，紐約、倫敦和布魯塞爾等城市的美術館已排定展出這幅畫作。
紐約這場拍賣會拍賣100多件超現實主義作品，而「夢(床)」是其中備受關注的明星畫作。
卡蘿不願被貼上超現實主義藝術家的標籤，該流派以夢幻藝術風格聚焦對潛意識的迷戀。她曾說：「我從不描繪夢境，我畫的是自己的現實。」
更多世界日報報導
6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死
華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾
Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑
其他人也在看
興采RePUra技術獲R&D 100大獎 突破複合機能布料「不可回收」難題
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100Adeards），年度頒獎典禮20日在美國亞利桑那州盛大舉行，由興采集團與工研院共同合作研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」專利技術脫穎而出，成功入選全球百大研發創新，展現台灣在材料與環保技術領域無可取代的研發能量。...匯流新聞網 ・ 9 小時前
墨西哥小姐擺脫辱罵衝突陰影 奪下環球小姐后冠
（中央社泰國暖武里21日綜合外電報導）本屆環球小姐選美賽曾遭泰國主辦方辱罵而一度憤而離席的墨西哥佳麗波希（Fatima Bosch），今天贏得后冠。她的賽況在墨西哥備受關注，奪冠後家鄉觀賽群眾爆出熱烈歡呼。中央社 ・ 1 天前
FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元
英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約...聯合新聞網 ・ 10 小時前
花159萬買一幅畫！他45年後賣出「飆破17億」 刷新女性藝術家拍賣紀錄
墨西哥畫家芙烈達・卡洛（Frida Kahlo）的自畫像作品《夢（床）》（El sueño (La cama)），於11月20日在紐約蘇富比亮相，以5470萬美元（約合新台幣17億元）落槌，刷新女性藝術家作品的全球拍賣紀錄。而這幅畫上一次在公開拍賣出現已是1980年，當時僅以5萬1000美元被買下，這意味著在約45年間，其價值成長超過1000倍，成為市場討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
曬牽手照露餡！ 人妻出軌辯僅交往1個多月 法官不信判賠50萬
女子小涵（化名）與男子阿南（化名）原本各有家庭，且都生育小孩，但2人在電子廠工作期間，關係從同事變成男女朋友甚至發生肉體交流，後來雙雙被各自配偶發現離婚，阿南還簽署協議書賠償小涵前夫100萬。阿南前妻今年與阿南離婚後，近期向小涵依侵害配偶權求償，法官審理後，一審判決小涵須賠償阿南前妻50萬。自由時報 ・ 9 小時前
岡田准一集大成之作！《武士生死鬥》爆好評掀熱論
《武士生死鬥》日劇掀起全球熱潮，以創新的武士時代劇形式吸引觀眾目光，被譽為日本版《魷魚遊戲》。這部由岡田准一主演並兼任執行製作與動作規劃的作品，描繪明治時期292名武士在京都至東京的生死競賽，爭奪木牌與巨額獎金。該劇集結近300位演員，陣容堅強，包括重量級演員阿部寬，製作規模媲美三部電影，展現日本文化精髓同時融入現代娛樂元素。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 10 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 9 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 15 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 5 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 8 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前