墨西哥女總統當街被性騷！醉男「偷親襲胸」 隨扈反應慢半拍

墨西哥女總統「薛恩鮑姆」當街遇到性騷擾，一名疑似喝醉酒的男子從背後偷襲，企圖親吻，還伸手準備襲胸，總統隨扈卻似乎在滑手機，沒有馬上出手制止，整個過程都被拍下，引發外界譁然，批評墨西哥維安漏洞。如今男子已經遭到逮捕，總統「薛恩鮑姆」也揚言提告。

墨西哥女總統薛恩鮑姆。（圖／達志影像美聯社）

當時畫面顯示，薛恩鮑姆總統正在與民眾互動，突然一名疑似喝醉的男子從背後接近，伸出鹹豬手，甚至企圖親吻總統臉龐，雙手更差點襲胸。總統隨扈原本還在滑手機，愣了數秒才將男子推開。雖然總統勉強擠出笑容，但整個過程明顯暴露了維安系統的嚴重漏洞。

事後，肇事男子已被警方逮捕。薛恩鮑姆表示，如果她不提告，那麼所有墨西哥女性該怎麼辦，如果他們對總統都敢這樣做，那麼墨西哥國內所有年輕女性又該怎麼辦。此言論獲得墨西哥民眾全力支持，同時也讓人們對國家治安狀況提出質疑。

許多民眾對此事件表達憂慮，認為令人驚訝的是這件事發生得非常隨意又大膽。有民眾表示，這種情況似乎很常見，但不應該被視為正常現象。值得注意的是，此事件發生時間點相當敏感，因為墨西哥烏魯阿帕市市長曼佐日前才在亡靈節活動中遭公開暗殺，引發民眾對治安失望與憤怒。當地時間5日，大批民眾上街抗議政府治安作為不足，不料演變成暴力對峙，警方丟擲催淚瓦斯驅趕民眾，最終造成不少人受傷。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

