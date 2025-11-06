墨西哥女總統街頭遭襲胸！隨扈超扯 在滑手機沒即時反應

墨西哥總統薛恩鮑姆於當地時間11月4日在墨西哥城國家宮附近街道與支持者互動時，發生令人震驚的騷擾事件。根據現場手機拍攝畫面顯示，一名男子趁薛恩鮑姆與民眾交談之際，從她身後悄悄靠近，不僅試圖親吻她的頸部，更伸手放在她身上進行騷擾。薛恩鮑姆當下迅速躲開，表情明顯受到驚嚇。

值得注意的是，總統隨扈團隊的反應速度引發外界質疑。根據影片顯示，隨扈人員在事發約3秒後才上前將該名男子拉開，這段反應時間的延遲讓不少民眾直呼維安出現嚴重漏洞。部分輿論更質疑隨扈可能因為分心滑手機，才未能及時察覺異常狀況並立即採取行動。

廣告 廣告

當地媒體報導指出，這名騷擾者疑似受到毒品或酒精影響，行為明顯失控。事發後，該男子立即被警方逮捕，目前正在接受調查。據了解，該男子不僅騷擾總統，據稱還對現場其他女性進行騷擾行為。

薛恩鮑姆在11月5日的新聞發布會上正式回應此事。她表示這並非她第一次遭受此類騷擾，即使身為總統也難以倖免。她強調決定對該男子提出告訴，並非僅為個人權益，而是為全國女性發聲。

「我的看法是，如果我不提出控告，那其他墨西哥女性會遭遇什麼？如果他們敢對總統這樣做，那我們國家所有女性又會面臨什麼樣的處境？」薛恩鮑姆在記者會上嚴肅表示。她進一步補充，這個決定不僅代表她作為女性的親身遭遇，更象徵全國所有女性的共同處境，「必須劃出界限」。

與此同時，墨西哥治安問題再度浮上檯面。就在薛恩鮑姆遭騷擾事件前幾天，米卻肯州烏魯阿潘市市長卡洛斯·曼索於11月1日率領市民慶祝傳統亡靈節時，遭到槍手襲擊身亡。根據警方證實，襲擊者在現場至少開了6槍，曼索腹部和手臂中彈，當場死亡。

曼索自2024年9月上任以來，一直是有組織犯罪的公開批評者。烏魯阿潘被譽為「墨西哥牛油果之都」，因牛油果出口利潤豐厚，長期成為販毒集團和黑幫覬覦之地。曼索生前多次公開呼籲政府強化治安，甚至在公開場合穿著防彈背心。他早在今年9月接受媒體採訪時就曾說：「我不想成為又一個被謀殺的市長。」不幸的是，他的擔憂最終成真。

這兩起事件凸顯墨西哥當前面臨的雙重挑戰：女性安全問題與組織犯罪威脅。薛恩鮑姆作為墨西哥首位女總統，她對騷擾事件的強硬回應，不僅是為個人尊嚴發聲，更代表對全國女性權益的捍衛。而曼索市長的遇害及其遺孀的接任，則反映出地方政府在對抗犯罪組織時所付出的沉重代價，以及堅持正義的決心。

更多品觀點報導

彰化鄉代宮廟祈福爆性騷！摸女學生臀部遭起訴

藝人陳零九節目爭議再起 ！七年前發言被罵根本性騷擾

