墨西哥女總統遭性騷襲胸 薛恩鮑姆：我有責任提告
墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4號在首都墨西哥市出席活動，沿途與民眾握手並合影留念，沒想到一名男子當眾試圖親吻她，還伸出鹹豬手，事件引起軒然大波，女權團體譴責女性遭到不尊重對待。薛恩鮑姆事後表示，絕不能容忍這種事情發生，將進一步提告，男子也遭到逮捕。
離譜！男子遭疑是慣犯 街上持續騷擾女性被逮
男子先是試圖親吻薛恩鮑姆。圖／路透社
隨後男子從薛恩鮑姆背後伸出手打算襲胸。圖／路透社
從事發曝光的畫面看到，薛恩鮑姆與民眾近距離互動時，一名男子突然靠近她，不但搭肩試圖親吻，甚至從她的背後伸出鹹豬手打算襲胸，薛恩鮑姆儘管臉上保持微笑，但神情僵硬趕緊掙脫，撥開男子的手，隨扈這時才趕緊介入，把人拉開。
一國總統光天化日之下，當街遭受性騷擾，引發輿論譁然。薛恩鮑姆隔天召開記者會表示，當時她沒立刻意識到男子的無禮舉動，直到看到影片才察覺遭到騷擾，強調事件不只是個人經驗，而是女性集體處境的縮影。
她表示，「如果連總統都會遇到這樣的事，那年輕女性又該如何自處？」說這些話不是以總統的身分，而是作為一個女人並代表墨西哥女性，這絕不應該發生。
這名男子似乎是慣犯，後來繼續在街上騷擾其他女性，已被逮捕歸案，薛恩鮑姆決定對男子提告。根據聯合國婦女署資料，墨西哥15歲以上的女性，約有7成一輩子至少經歷過一次性騷擾，可見事態之嚴重。
「不與人民保持距離」 薛恩鮑姆：續聆聽民眾心聲
報導指出，男子疑似受到毒品或酒精的影響，出現脫序行為。也有人質疑維安鬆散，假如對方是來刺殺的，恐怕已經成功。但薛恩鮑姆表示，不打算與人民保持距離，仍會繼續貼近民眾，聆聽他們的心聲。
※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢
※請注意：飲酒過量 有害健康
※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品
國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／陳盈真
