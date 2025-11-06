墨西哥女總統遭性騷襲胸！ 隨扈慢半拍未及時阻止

隨著疫後各國邊境全面開放，航班班次回升、旅客量爆增，空服員再度忙碌穿梭於雲端之間。除了例行的安全與服務工作，他們也有屬於機組人員間的「小世界」與默契暗號，近期更有空服員曝光業界用語「若聽到Bob或Cheerio」暗藏玄機，這其實是空服員之間的「秘密代號」，專門用來暗示遇到心儀乘客。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前