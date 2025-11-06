墨西哥女總統遭性騷襲胸！ 隨扈慢半拍未及時阻止
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）日前在街頭和民眾互動時，突然遭一名男子試圖親吻，並從後方伸手襲胸，隨扈第一時間未上前制止，大約3秒後才將男子拉開，畫面曝光後，不少民眾直呼維安出現漏洞，更有人質疑隨扈可能顧著滑手機，才無法及時察覺異狀。
當地媒體指出，這名男子疑似受到毒品或酒精的影響，事發後已經被警方逮捕。薛恩鮑姆則表示，她並非第一次受到這類的騷擾，哪怕她身為總統也會遇到，已經決定向男子提告。
※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢
※請注意：飲酒過量 有害健康
※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真
