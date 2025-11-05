墨西哥女總統「當眾被強吻、襲胸」 隨扈竟一旁滑手機！離譜畫面曝

國際中心／綜合報導

墨西哥女總統謝恩鮑姆（左）在與民眾互動時，遭陌生男子「強吻襲胸」。 （圖／翻攝自X平台@GildoGarzaMx）

墨西哥總統謝恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥市（Mexico City）歷史中心街區出席公開活動時，發生一起驚人事件。一名男子在她與民眾互動時突然從背後勾住她的脖子，除了試圖親吻她，甚至右手還快要碰到她的胸部，畫面被拍下後迅速在網路上瘋傳，引發社會譁然。

根據《休士頓紀事報》（Houston Chronicle）報導，影片中可見謝恩鮑姆當時面帶微笑向支持者致意，男子突然靠近並出手觸碰她，還企圖親吻，隨即被隨扈人員制止。面對突發狀況，謝恩鮑姆顯得鎮定，輕推開對方的手後仍保持微笑，並低聲對周圍人說「別擔心」。

這起事件引發外界對總統安全維護的強烈質疑，許多民眾批評隨扈並未盡職，因為從曝光的畫面來看，直到謝恩鮑姆推開該名男子後，隨扈才出手制止，而讓民眾不滿的是，他手上還拿著手機，讓人懷疑他前一秒是否專注看著手機而非總統。

同日，《美聯社》（AP）報導指出，謝恩鮑姆也宣布啟動新的治安策略，針對近年暴力頻傳的米却肯州（Michoacán）展開強化行動。該州近年屢傳地方首長遇襲事件，上週六烏魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Alberto Manzo）遭槍殺，是近三年來第七位罹難市長。由於曼索以打擊幫派與組織犯罪著稱，這起兇案引爆民怨。

連日來，包括州府墨雷利亞（Morelia）、烏魯阿潘及阿帕辛甘（Apatzingán）等地陸續爆發抗議，要求政府正視治安惡化問題。

