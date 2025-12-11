墨西哥將提高關稅 中國商務部指損害中方利益

（中央社記者張淑伶上海11日電）墨西哥國會審議通過對非自貿夥伴的提稅提案。中國商務部發言人今天說，這些措施一旦實施仍會損害中國利益，希望墨方及早糾正。他並提醒中國正在對墨西哥貿易投資壁壘展開調查。

根據中國商務部網站11日發布的內容，有媒體報導，墨西哥參眾兩院10日審議通過對非自貿夥伴的提稅提案，新稅率將於2026年1月1日起生效。

中國商務部新聞發言人回應，將密切關注墨方措施落地情況，並進一步評估相關影響。

他說，本次審議通過的提案在9月基礎上做了部分調整，部分汽車零部件、輕工產品和紡織服裝等產品的提稅稅率有一定幅度下調。但總的來看，有關措施一旦落地仍會實質性損害包括中國在內的相關貿易夥伴利益。

他說，希望墨方及早糾正這種單邊主義、保護主義的錯誤做法。為維護中國相關產業利益，商務部已於9月底依法對墨啓動了貿易投資壁壘調查，目前調查正在進行中。

他說，近期墨西哥有高級官員表示本次提稅將服務於「美墨加協定」未來審議。任何協議不應以影響全球貿易發展為條件，不得損害中方正當利益。希望墨方高度重視、穩妥行事。他並期待墨中兩國加強經貿領域溝通對話，妥善管控分歧，共同維護好雙邊經貿關係大局。

法新社報導，這項由墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）主導的法案，將提高進口汽車、紡織品、服裝、塑膠、家電及其他產品的關稅，首當其衝的就是中國商品。擬議的關稅稅率已從原先建議的50%下修，多數品項將被徵收20%或35%關稅，維持50%高額關稅的情況相對較少。

美國總統川普（Donald Trump）發動對中國的貿易戰。一些分析家說，墨西哥這項政策是在回應來自川普的壓力。（編輯：周慧盈）1141211