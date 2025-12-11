墨西哥對亞洲國家加關稅！最高50%劍指中國

▲墨西哥國會10日通過法案，批准對來自中國以及其他亞洲國家商品加徵關稅，新法將於明年生效，稅率最高可達50％。墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 墨西哥國會10日通過法案，批准對來自中國以及其他亞洲國家商品加徵關稅，新法將於明年生效，涵蓋從服裝、金屬、汽車零組件等各種產品，此舉與美國加強對中國貿易壁壘的方向大致一致，墨西哥總統薛恩鮑姆（claudia sheinbaum）尋求保護本國產業。

根據《彭博》報導，新的關稅法案將對超過1400項產品徵收5～50％的關稅，與墨西哥未簽署貿易協定的亞洲國家均在加徵關稅行列，包括印度、韓國、泰國及印尼等等，尤其是中國龐大的製造產能更是法案針對的重點，中國是墨西哥第二大的進口來源國，僅次於美國。

法案通過的時機正值墨西哥與美國進行貿易談判、且承受來自川普政府的壓力加大之際，墨西哥當局希望透過加徵關稅，打擊中國產品借道洗產地進入美國的問題，有助於降低美國對墨西哥鋼鐵和鋁等商品徵收的高關稅。

儘管薛恩鮑姆在公開場合否認新法案與川普的關稅戰有關，但墨西哥祭出的關稅與美國的做法相當類似。墨西哥過去幾10年來一直積極擁抱自由貿易，並與世界各國簽署了數十項貿易協定，如今卻朝向不同方向發展。

墨西哥加徵關稅在國內也存在疑慮

墨西哥財政部估計，新制明年生效後，估計可為墨西哥國庫帶來近28億美元收入。

然而，依賴來自中國、印度和韓國等國原材料的墨西哥本地製造商警告，關稅造成的成本上升可能加劇通貨膨脹。一些墨西哥議員，包括執政黨議員也認為，墨西哥應避免與對墨西哥出口市場多元化至關重要的亞洲新興國家發生爭端。

中國官員則強烈批評墨西哥加徵關稅的舉措，稱其毫無道理且有害。

除了新徵關稅外，國會還批准了一項措施，該措施將授權負責貿易政策的墨西哥經濟部根據自身判斷調整進口關稅。該政策可以為墨西哥官員提供有用的工具，以便他們明年與美國和加拿大談判代表一起審查北美自由貿易協定。

