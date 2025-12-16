墨西哥小飛機墜燃料倉庫「7死3失蹤」 憂公安130居民急撤

墨西哥中部當地時間15日，一架小型飛機在試圖緊急迫降過程中墜毀，造成至少7人死亡，另有3人下落不明。事故原因仍在調查中。

墨西哥中部一架小型飛機墜毀。 （圖／《美聯社》）

據《美聯社》報導，墨西哥州民防協調官赫南德茲（Adrián Hernández）表示，15日一架小型飛機自墨西哥中部試圖緊急迫降時墜毀，已造成至少7人死亡，另有3人下落不明。

事故發生在聖馬特奧阿滕科（San Mateo Atenco）工業區，距離托盧卡機場（Toluca airport）約5公里，位於墨西哥城以西約50公里處。這架飛機從墨西哥太平洋沿岸的阿卡普高（Acapulco）起飛，在試圖於足球場迫降時，意外撞上附近一家工廠的鐵皮屋頂，並引發大火。

赫南德茲表示，這架飛機登記有8名乘客和2名機組人員，但墜機數小時後，目前只找到7具遺體，相關情況仍待進一步釐清。

聖馬特奧阿滕科市長穆尼茲（Ana Muñiz）接受當地媒體訪問時表示，由於飛機墜毀的倉庫內存放燃料及瓦斯鋼瓶，為防止引發更大公共安全危機，已緊急撤離附近130人。

