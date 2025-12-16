墨西哥小飛機墜燃料倉庫「7死3失蹤」 憂公安130居民急撤
墨西哥中部當地時間15日，一架小型飛機在試圖緊急迫降過程中墜毀，造成至少7人死亡，另有3人下落不明。事故原因仍在調查中。
據《美聯社》報導，墨西哥州民防協調官赫南德茲（Adrián Hernández）表示，15日一架小型飛機自墨西哥中部試圖緊急迫降時墜毀，已造成至少7人死亡，另有3人下落不明。
事故發生在聖馬特奧阿滕科（San Mateo Atenco）工業區，距離托盧卡機場（Toluca airport）約5公里，位於墨西哥城以西約50公里處。這架飛機從墨西哥太平洋沿岸的阿卡普高（Acapulco）起飛，在試圖於足球場迫降時，意外撞上附近一家工廠的鐵皮屋頂，並引發大火。
赫南德茲表示，這架飛機登記有8名乘客和2名機組人員，但墜機數小時後，目前只找到7具遺體，相關情況仍待進一步釐清。
聖馬特奧阿滕科市長穆尼茲（Ana Muñiz）接受當地媒體訪問時表示，由於飛機墜毀的倉庫內存放燃料及瓦斯鋼瓶，為防止引發更大公共安全危機，已緊急撤離附近130人。
延伸閱讀
AI資訊粗製濫造 韋氏辭典選「slop」為2025年度代表字
明年GDP估3.54%恐腰斬 龔明鑫提2事很關鍵：仍樂觀看待
AI疑慮引爆股匯雙挫 新台幣重貶1.78角收近半個月新低
其他人也在看
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 5
竹科第三期工程鷹架突倒塌 3工人高處摔落受傷｜#鏡新聞
新竹科學園區，今天(12/15)11點多發生公安意外，三名工人在第三期工程進行時，鷹架突然倒塌，導致三人摔下來，救護人員進到鷹架作業區救人，這個工程原定明年初就要完工，不過因為這起意外必須暫時停工。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
高速追撞垃圾車釀1死！ 賓士男驚人酒測值曝
事故發生後，自小客車的48歲鄭姓男子也一度受困在車內，腿部骨折，所幸其脫困後，意識清楚，緊急送醫後並無大礙；不過正好在垃圾車後方的23歲陳姓女隨車人員則被夾在中間，當場無生命跡象，明顯死亡。不過鄭男送醫後也被發現其酒駕，酒測值更是來到驚人的0.95mg/l。該起事故...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台南桶裝瓦斯爆2人傷 「疑煮食不慎」釀氣爆｜#鏡新聞
台南市新營區文化街，昨天（12/15）晚上8點多發生一起氣爆意外，造成2人受傷送醫。經過 警消人員初步調查，疑似是一名公寓住戶，在煮東西時，不小心引發瓦斯氣爆，而現場雖然沒有明火，但是氣爆威力強大，波及到周邊一共10戶鄰居，所幸沒有造成人員死亡。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台南民宅疑煮食不慎傳氣爆 "鐵捲門炸飛"滿地狼藉
南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導台南市新營區文化街15日晚上發生民宅氣爆，爆炸瞬間正好有一輛機車騎過去，當場被擊倒，屋內只有男屋主一人，疑似煮東西不慎，導致全身49％二度灼傷，緊急送醫。由於爆炸威力不小，還波及到兩旁三、四戶民宅和兩輛轎車，滿地被震碎的玻璃、鐵片，火調人員16日上午勘驗現場，初步研判是氣體爆炸沒錯。台南市新營區文化街昨天晚上發生民宅氣爆，兩旁三、四戶民宅和兩輛轎車遭波及，滿地都是被震碎的玻璃、鐵片。（圖／民視新聞）一輛機車騎過巷子，突然間。民宅發生氣爆，屋子鐵皮、木板被炸開，路過的騎士當場被擊倒，非常痛苦的爬起來。隔壁正在營業的業者和民眾全都跑出來看。「嚇死，我會嚇死，我以為地震欸， 好可怕喔！這個車子遭殃了！」鄰居邊打電話報警，踢開鐵皮進入屋內，還有人拿滅火器來支援，將屋主從屋內帶出來，只見屋主赤裸著上半身，穿著短褲不發一語。目擊鄰居描述當時情況，「他人就是恍神了，他嚇到了，就是問他有沒有怎麼樣，他都沒有講話。」另一位民眾說，「砰的一聲很大聲，很害怕，因為不知道什麼情況，以為是地震的那種轟隆。」台南市新營區文化街一間民宅15日晚間8點多突然發生氣爆，現場宛如被轟炸過一般，兩輛停在巷子內的轎車，玻璃全被震碎，兩旁民宅鐵門也被震開，招牌也掉落，還好沒有起火，警消獲報抵達，趕緊將屋主和騎士送醫。台南消防第一大隊大隊長邱國禎表示，「有一名住戶還有一名路過的路人，有受到部分的灼傷，住戶據我們了解可能是在家裡烹煮食物，然後發生氣爆，我們初步評估全身大概有49%的二度灼傷。」消防人員從屋內拖出兩個小型的瓦斯桶，疑似因為瓦斯外洩而釀災。（圖／民視新聞）消防人員從屋內拖出兩個小型的瓦斯桶，疑似因為瓦斯外洩而釀災。42歲的屋主是獨自租屋在這裏，妻子和四個孩子都住在岳父家，屋主平常白天都在岳父家，晚上才回到租屋處睡覺，發生氣爆後，屋主父母也趕來了解情況。母親說，「自己在這裡會煮，也有一桶瓦斯，也有一個瓦斯爐。」火調人員16日上午重回現場，初步研判應該是氣體爆炸，台南市消防局火調科技正凃展榮表示，「氣體爆炸，但是詳細情形我們還是要現場整個清理完才能確定是什麼原因。」但隔壁豆漿店老闆很懷疑，「都沒有瓦斯味，沒什麼味道，昨晚我有來啊。」遭波及的兩戶鄰居現在也很頭痛，只能暫時先自己修理，再看看以後要怎麼處理。原文出處：台南民宅疑煮食不慎傳氣爆 "鐵捲門炸飛"滿地狼藉 更多民視新聞報導黃偉哲領軍奪國發會政府服務雙獎！台南服務再獲肯定最新／台南民宅驚天氣爆影像曝光 疑煮飯不慎「整屋炸掉」酒駕男高速衝撞垃圾車 23歲女清潔員"夾2車中間"身亡民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
又是酒駕！賓士男爛醉撞垃圾車 女清潔員慘遭夾死
（記者許皓庭／台南報導）台南市安平區今（16）日上午發生一起奪命車禍。一名 48 歲鄭姓男子駕駛白色賓士車行經 […]引新聞 ・ 59 分鐘前 ・ 1
慟！16歲愛女命喪惡火 保全父上大夜聞噩耗沉痛認屍
新北市 / 綜合報導 今(14)日凌晨新北市新莊區發生的火警，一名年僅16歲的少女在意外中離世，少女的爸爸下午和檢察官到殯儀館相驗，他神色凝重眼神透露出悲戚，據了解父女倆相依為命，擔任保全的爸爸，前一晚就出門上大夜班，只剩下女兒在家裡，火災發生當下，女兒想要逃生，但疑似吸入過多濃煙倒臥在客廳命喪火海，學校得知消息，也第一時間通知師生，後續將對學生進行團體輔導。穿著黑色外套，神色凝重眼神哀戚，面對鏡頭不發一語，他就是新莊大火中，喪命的16歲少女父親，記者VS.檢察官說：「(目前知道的情況有哪些)，我們都還在調查，謝謝。」和檢方法醫今日下午到板殯相驗，寶貝女兒被發現時已明顯死亡，死者父親不時發楞望著遠方，悲傷之情難以言喻。實際走進火場，客廳早已燒成一片焦黑，吳品全數被燒毀，據了解父女兩人相依為命住在這裡，卻因為一場惡火就此天人永隔，附近鄰居說：「死者的奶奶，以前跟她爸爸住這裡，她奶奶因為要洗腎，2樓出入不方便搬走了，不然這一次不是只有那個妹妹一個。」周姓父親和女兒租下公寓的二樓，住在這3到4年，火警發生前一晚，身為保全的爸爸，因為值大夜班晚上6點，出門工作女兒獨自在家，沒想到凌晨發生火警，女兒逃生不及命喪火海。少女就讀高職校長說：「他擔任班上的副班長，然後成績中等，在班上應該服眾望，是一個小女生，由導師還有輔導老師，還有學務處，還有我個人，都會到班上進行團體輔導。」這次意外不幸離世的少女，就讀新北市一間職業學校，校方和同學們得知消息相當哀慟，來不及長大的少女惡火奪命，要家屬怎能接受。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬踢門叫醒主人救命
南部中心／劉安晉 高雄報導15日凌晨12點多，高雄鳳山一處民宅疑似延長線走火引發火警，屋主第一時間想自行撲滅未果，濃煙也不斷向上竄出，公寓樓上住戶聞訊陸續逃出，其中還有一名男子原本在睡覺，是家中名叫"豬豬"的狼犬不斷踢門房，他才驚覺樓下失火趕緊逃命，所幸這場火警沒有造成人員傷亡。高雄鳳山深夜火警，濃煙瀰漫街道，警消出動灌救，迅速撲滅火勢。（圖／民視新聞）鳳山這處民宅發生火警，濃煙瀰漫附近整個街道，消防隊獲報緊急前往灌救，短短時間內就將火勢控制，沒人傷亡。屋主：「起火的位置那邊剛好是我有一個，舊的插座接延長線出來，剛開始我認為火不大我打算用打的，聽到砰一聲我就趕快跑過去了。」屋主說，當時自己想要滅火，但沒能成功，火勢很快將房間吞噬，黑煙也不斷往上竄，樓上以及一旁住戶居民聞到味道後，趕緊逃命。附近住戶：「就看到正隔壁整個都是濃煙，然後很臭就趕快衝下來。」高市消防鳳山分隊長李韋虢：「屋主表示他可能有在充電，電器在充電在他的臥室臥室燃燒的。」高雄鳳山深夜火警，疑充電時延長線起火燃燒，所幸無人傷亡。（圖／民視新聞）其中這名男子衝衝忙忙的下樓，趕緊穿上外套保暖，他說原本自己已經在睡覺，是這隻飼養的狼犬不斷踢門，他才驚醒。附近住戶：「聽到狗在叫趕快跟狗一起跑出來，牠去推我的門，然後我就發現怎麼煙那麼大。」儘管沒有住警器警報聲響，但還好有這隻叫做豬豬的忠犬，也讓男子在第一時間逃出屋外，避免濃煙受到的傷害。原文出處：疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬不斷踢門叫醒主人救命 更多民視新聞報導遭抹黑鞋商轉作軍火 大石公司：將對凌濤提告柯文哲京華城案開庭辯論！律師分析維持「無罪答辯」可能性曝原住民音樂節竟淪為「毒品趴」？警方查獲多樁案件 原民會回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新營民宅氣爆！ 疑「瓦斯煮食不慎」 男住戶燒燙傷送醫
台南市 / 綜合報導 昨(15)日晚間在台南新營區文化街上，有民宅發生氣爆，現場物品散落一地，附近民眾聽到爆炸聲也都嚇壞了，消防人員到場後，初步發現是有民眾在家中煮東西不小心，導致使用的桶裝瓦斯突然氣爆，造成一名男子受傷，而氣爆當時，剛好有一名男騎士經過，結果也被玻璃碎片割傷，幸好兩名傷者都沒有生命危險。台南新營區文化街民宅，昨日晚上8點多傳出氣爆意外，現場一團亂，警消獲報到場，先拉起封鎖線，滿地都是玻璃碎屑、住家鐵皮等物，民眾都被爆炸聲響嚇到趕緊出來查看，也一起先清掃環境。住家內幾乎滿目瘡痍，可見氣爆威力有多大，意外發生在昨日晚上8點多，民宅住戶煮食不慎，使用桶裝瓦斯發生氣爆，消防獲報，出動8車19人前往，附近民眾說：「砰的一聲很大聲，摩托車倒地，我們以為是地震那種。」台南市消防局第一大隊大隊長邱國禎說：「氣爆戶，是一般住家使用，大概損傷面積約10平方公尺，到達現場，沒有明火。」 氣爆意外 共造成2人受傷 ， 42歲的男住戶 ， 臉部前胸雙大小腿 及右前臂 共49%2度燒燙傷 ， 送醫治療 ， 一名46歲的男騎士經過 也受到波及 ， 臉部及手腳 遭碎玻璃小割傷 ， 兩人意識皆清楚 ，住戶在家煮食東西，結果不慎發生氣爆意外，附近居民都被聲響嚇壞，詳細原因，還有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
大發工業區紙盒工廠大火 火勢猛烈濃煙竄
高雄大發工業區一家紙盒工廠，上午突然爆炸起火，由於廠內都是易燃品，火勢相當猛烈，有人受困嗎？ #大發工業區 #紙盒工廠 #火警東森新聞影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 101
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 97
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 91
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 8 小時前 ・ 25
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 552
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13