墨西哥小飛機墜足球場7死 緊急撤離附近130居民

救護車匆忙飛奔而過，趕到飛機失事現場，只看到墜機現場的足球場草地一片焦黑，內側的建築更是被撞得瓦礫散落一地。墨西哥一架註冊號為XA-PRO的小型私人飛機，15日墜毀在中部城市托盧卡，墜機的巨響也嚇壞鄰近居民。

墨西哥托盧卡居民孔特雷拉斯表示，「聽起來像是在葉片旋轉聲，很像電風扇鬆動了一樣，然後我們看到、也聽到了爆炸聲，爆炸甚至把路邊卡車都震開了，然後我們看到冒煙，我們以為是在工廠爆炸，但他們說是小型飛機。」

事故現場位於聖馬特奧阿滕科工業區，距離托盧卡機場約5公里遠。當局調查，這架私人飛機是從墨西哥的渡假勝地阿卡普爾科起飛，當時機上有8名乘客、2名機組人員，飛到事發現場附近時，似乎打算緊急迫降在足球場上，卻依然失控撞上附近一家商店的金屬屋頂，引發大火。

墨西哥聯邦州安全部長卡馬利奧指出，「目前正在進行控制工作，由於飛機墜落的倉庫內有燃油和瓦斯罐，因此必須疏散半徑約2個街區的居民。」

目前搜救人員已經在事發現場找到多具乘客遺體，還有少數人下落不明。而墜機引發的大火，一度讓當局緊急先撤離約130名居民。至於飛機墜機的原因，仍須要進一步調查。