墨西哥市議會上演全武行！女議員推擠扯髮 唯一男性坐中間「被當沙包」

墨西哥市議會女議員為廢除透明監督機構爆發肢體衝突，推擠扯髮畫面在網路瘋傳。（翻攝自X@lopezdoriga）

墨西哥市議會上演全武行！墨西哥市議會近日在討論是否廢除透明監督機構時，朝野女議員爆發嚴重肢體衝突，現場出現推擠、拉扯頭髮等畫面，相關影片在社群平台瘋傳。

為廢除透明機構爆衝突 議場瞬間失控

綜合外媒報導，當天針對是否裁撤「資訊透明、公共資訊取得、個資保護與問責機構（InfoCDMX）」進行辯論，未料過程中氣氛失控，反對與執政陣營女議員爆發激烈衝突。

反對黨占領主席台 拒絕下台抗議

事件起因於保守派反對黨「國家行動黨（PAN）」多名女議員占領主席台，抗議執政黨「國家復興運動黨（Morena）」推動廢除InfoCDMX，並拒絕依議事程序下台。

女議員丹妮拉・阿爾瓦雷斯（Daniela Álvarez）更強調，在執政黨改變立場前，「她們不會離開主席台」。

執政黨反制 雙方爆發推擠扯髮

此舉隨即引發其他陣營女議員反制，雙方在主席台前爆發拉扯、推擠，甚至出現扯頭髮的場面。多段現場影片在社群平台流傳，可見多名女議員激烈肢體接觸，場面相當混亂。

其中，議會主席、綠黨（Green Party）副黨魁賽斯馬（Jesús Sesma）也變成了主席台上唯一的男性，雖然他試圖阻止這場衝突，但最後還是被夾在中間，被當成「人肉沙包」。

議事中斷 會議被迫移師他處

衝突導致議場秩序完全失控，最後宣布中斷會議，並將議程移至其他地點繼續進行，相關畫面也引發墨西哥社會對市議會紀律與民主運作的高度關注。

爭議核心：政府資訊透明機構去留

引發衝突的InfoCDMX，主要負責監督墨西哥城政府資訊公開、民眾資訊申請權利、個資保護與政府問責機制。反對黨批評，廢除該機構恐削弱政府透明度；執政黨則主張組織調整與效率改革。

