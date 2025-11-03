墨西哥市長亡靈節遭槍殺 民眾示威批州政府治安不力
墨西哥的亡靈節原本是溫馨慶祝的節日，卻傳出不幸的消息。米卻肯州的一位市長曼佐（Carlos Manzo）卻在慶祝活動上遭到襲擊，身中七槍死亡。事發以後，有兩名嫌犯遭到逮捕，但這起事件已經引爆當地居民的憤怒情緒。
有數百名民眾走上街頭，要求官方為伸張正義。他們將矛頭指向州政府的執政黨，認為是州政府長期縱容犯罪集團，才會導致這起悲劇。
而原本和平的示威，很快就變得激烈。民眾衝破州政府的大門，投擲雜物、毀壞桌椅，並且放火焚燒部分區域。警方則在當天傍晚控制情勢，把示威者請出州政府，並在街頭建立防線。
而在曼佐的喪禮上，也有許多支持他的民眾出席。
當地民眾表示，「昨天本市的人行道再次染血，一位勇士的鮮血，像我們這樣的地方絕無僅有，我們不知道怎麼辦，我們很絕望。」
曼佐遺孀格蕾西亞則說道，「今天這份精神不會消亡，卡洛斯（曼佐） 我向你發誓，這不會結束的，為了我們的孩子，為了你我，為了你說想做的每件事，我發誓會繼續前進。」
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在社群平台發文，強烈譴責這起謀殺，並向曼佐的家人和市民表達深切哀悼，得年僅40歲的曼佐是少數以無黨籍身分參選的墨西哥政治人物，上任只有一年多。他經常身穿防彈背心出現在公共場合，要求墨西哥聯邦政府嚴格打擊犯罪。然而，他選區所在的米卻肯州，是一家大型販毒集團的主要根據地，也是犯罪活動最猖獗的地區之一。
