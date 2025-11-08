墨西哥市長光天化日下遭槍殺 槍手年僅17歲...疑為犯罪集團吸收

墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市市長卡洛斯·曼佐（Carlos Manzo）在一場公開活動上遭槍殺身亡，法醫鑑定證實，在襲擊現場被安全部隊擊斃的17歲少年烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo）即為行凶者，該案疑與有組織犯罪集團有關。

米卻肯州檢察官辦公室表示，烏巴爾多於5日經其親屬確認身分。檢察官托雷斯（Carlos Torres）在發給媒體的訊息中指出，對烏巴爾多遺體進行的法醫檢查，證實了他就是開槍的槍手。托雷斯強調，這起兇殺案很可能與有組織犯罪集團有關，且還有其他人涉案。

檢察官托雷斯補充說明，驗屍結果同時顯示這名年輕槍手經常吸食冰毒。他的親屬則證實，烏巴爾多在襲擊發生前一周離開了家。

路透社報導指出，墨西哥的犯罪集團喜歡訓練和利用未成年人實施犯罪，這些未成年人通常來自暴力和被忽視的家庭。去年發布的政府報告指出，組織犯罪集團利用電子遊戲和社群媒體招募未成年人，甚至有年僅六歲的未成年人加入其中。人權倡議者表示，墨西哥易受犯罪組織招募的弱勢兒童人數可能高達20萬人。

