墨西哥建築公司PPAA打造美國湖區隱世住宅Casa Roca

坐落於美國 Yosemite Lakes 的住宅設計項目 Casa Roca ，由墨西哥建築公司 PPAA 精心打造。項目享有得天獨厚的地理優勢，被國家公園令人嘆為觀止的自然景致環抱。

設計團隊的初衷極為純粹，為求在最大程度上引入自然壯麗景觀，同時賦予建築極致的視覺通透感。

空間佈局經過縝密考量，客廳區域特意朝向最宏偉的景觀面。透過巧妙的開窗設計，不僅引入充沛自然光，更打破室內外界限，讓居住者隨時能與自然對話。住宅核心設有一個戶外中庭空間，營造出寧靜祥和的氛圍，供住戶盡享周遭的自然氣息。

建築外觀亦別具巧思，屋頂坡度順應山勢而建，與起伏的地形線條遙相呼應。

在選材上，設計團隊傾向採用物料的原始質感，以回應山區的粗獷美學。深色調的木材作為外牆主調，讓建築體隱沒於樹林環境之中。室內則轉用溫潤色調，營造家的溫暖感。

此外，石材與混凝土的運用亦恰到好處。建築底層保留了原始地貌的粗獷感，周邊三塊天然巨石更與建築結構緊密相連，使整座住宅彷彿是從岩石景觀中自然生長出來一般。

Casa Roca的設計不僅在於視覺上的通透，更旨在創造一種沉浸式的生活體驗，讓住戶完全融入山巒與自然元素之中，成為優勝美地湖區生活不可或缺的一部分。

Photos: Rafael Gamo

