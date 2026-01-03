墨西哥強震增至2死 南部災情慘重道路醫院受損

（中央社墨西哥市2日綜合外電報導）墨西哥南部今天上午遭遇規模6.5強震襲擊，目前已知至少造成2人喪生。震央所在的格瑞羅州災情慘重，不僅傳出民宅倒塌，部分公路也因地震崩塌，還有醫院結構受損。

西南部格瑞羅州（Guerrero）州長薩加多（Evelyn Salgado）表示，當地一名50歲婦女因房屋在震動中倒塌而喪生。當地媒體還報導，墨西哥市（Mexico City）一名67歲男子在試圖撤離公寓大樓時，不慎從樓梯摔下身亡。

路透社報導，地震發生當下，距離震央約290公里遠的首都墨西哥市也感受到劇烈晃動；當地著名地標獨立天使紀念碑（Angel of Independence monument）也明顯左右搖晃。

地震警報在當地時間上午將近8時響起，大批民眾疏散到街上，許多人還裹著浴巾或穿著睡衣，懷裡抱著寵物。

根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey），這場規模6.5的地震發生在格瑞羅州的太平洋沿岸附近，震源深度為35公里。截至中午，墨西哥地震監測局已記錄到420次餘震，其中最強的一次規模為4.7。

當局報告，格瑞羅州各地出現公路崩塌、瓦斯外洩，以及民宅、公共建築和醫院受損等災情。

這場地震也為總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的每日例行記者會增添戲劇性的一幕。

地震警報響起時，薛恩鮑姆正在墨西哥市的國家宮（National Palace）發表談話。她注意到腳下的地面在搖晃，隨後冷靜地與記者們一同疏散。不久後，她便恢復舉行記者會。

在墨西哥市，網路上分享的影片顯示，民宅內部出現裂縫，高樓大廈相互碰撞搖晃，還有一盞交通號誌燈砸落在下方的馬路上。當局未立即報告任何重大損害。

墨西哥民航局表示，墨西哥市和阿卡普爾科（Acapulco）的國際機場遭受一些輕微損壞，但並未影響機場整體運作。（編譯：李佩珊）1150103