墨西哥拍板對中商品重課50%關稅 中國跳腳挾貿易調查要求糾正

墨西哥參議院日前拍板，將自2026年起對超過1400項未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲進口商品課徵5%至50%新關稅，被認為鎖定中國大量輸出商品而來，也代表墨國貿易政策明顯轉向。不過對此，中國商務部發言人11日隨即抨擊此一政策將損害中國利益，並以正對墨國進行貿易壁壘調查為由，要求墨國「及早糾正」。

《彭博新聞》報導，墨西哥國會以76票贊成、5票反對、35票棄權得壓倒性票數通過，將對未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲進口商品課徵5%至50%新關稅，預估明年可為墨國財政帶來近520億披索(約28億美元，新台幣875億元)的額外收入。

中國汽車傾銷讓墨國業者大團結

報導指出，這項新關稅涵蓋衣物、金屬、汽車零組件等廣泛商品，其中中國汽車將面臨最高50%的稅率。主因是中國車近年在墨國市占率迅速攀升至約 20%，引發當地汽車業對國內產能遭排擠的憂心，因此獲得政府官員與業界高度支持。

此項立法通過時間正值墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)與川普政府就關稅與供應鏈議題展開談判之際。外界認為，墨國對中祭出關稅，將可望換取美方放寬對墨西哥鋼鋁產品的懲罰性稅率。儘管薛恩鮑姆否認此舉與川普對中國的關稅行動有任何關聯，但新的進口課稅確實與美國領導人的作法相似。

除主關稅措施外，墨西哥國會也通過授權經濟部得隨時調整進口稅率，以確保關鍵商品供應在具競爭條件下進口。此項彈性工具將成為墨國明年啟動《美墨加協定》（USMCA）三方檢討談判時的重要籌碼。

中方以正在調查貿易壁壘威脅要求糾正

《中央社》報導，對於墨西哥對中國商品加徵關稅，中國商務部11日也發布新聞稿表示，將密切關注墨方措施落地情況，並進一步評估相關影響。中國商務部表示，本次審議通過的提案在9月基礎上做了部分調整，部分汽車零部件、輕工產品和紡織服裝等產品的提稅稅率有一定幅度下調。但總的來看，有關措施一旦落地仍會實質性損害包括中國在內的相關貿易夥伴利益。

中國商務部並表示，商務部已於9月底依法對墨啓動了貿易投資壁壘調查，目前調查正在進行中，希望墨方及早糾正這種單邊主義、保護主義的錯誤做法，為維護中國相關產業利益。

料中恐出手打擊墨礦產但效果有限

商務部還指出，近期墨西哥有高級官員表示本次提稅將服務於「美墨加協定」未來審議。任何協議不應以影響全球貿易發展為條件，不得損害中方正當利益，希望墨方高度重視、穩妥行事。

不過《彭博新聞》指出，中國對墨西哥存在龐大貿易順差。根據中國海關數據，去年中國對墨出口額比自墨進口高出710億美元。若中國決定報復，銅礦石與精礦可能成為潛在打擊對象；不過在全球再生能源需求強勁下，墨西哥大概仍能找到其他買家。