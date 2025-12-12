墨西哥揮舞關稅大刀 鴻海輪值CEO：放心啦！
〔記者方韋傑／高雄報導〕墨西哥擬自明年(2026年)起，對台灣、南韓、印度、泰國、印尼、中國等未與墨國簽署自由貿易協定(FTA)的國家新增徵收5%至50%關稅，範圍涵蓋汽車、金屬、家電、紡織與鋼鐵等，鴻海(2317)輪值CEO楊秋瑾今天直言「放心啦！」因清單並未包含資通訊(ICT)產品，對鴻海影響有限、且集團在墨西哥採取保稅機制，可有效避開衝擊。
楊秋瑾表示，「我們集團在這一次沒有什麼太大的影響，因為裡面清單沒有(ICT)」，至於車用類別確實有部分品項被列入，但規模不大，公司也具備足夠韌性與應變能力，「放心啦，每個國家都有他的政策跟想法，我們那麼大的公司每天都在面對政治與社會的起起伏伏。」
楊秋瑾進一步說明，外界若仔細分析清單內容，可發現主要針對非ICT產業，鴻海核心業務並不在受影響範圍內。「我們在墨西哥有很多保稅機制，基本上可以在保稅情況之下免於受到影響。這個我們是很早就看到前面了。」
談到AI布局，楊秋瑾指出，AI正快速滲透所有產業，是人類科技文明的重要拐點。在此背景之下，鴻海在高雄設立AI研訓中心的舉動顯得格外關鍵，將成為推出新技術與新訓練方法的核心平台，「這個研訓中心當然是很重要，是文明科技演展時很重要的基礎，很多新技術、新訓練的方法都會在這邊launch(發佈)。」
楊秋瑾也提到，鴻海智慧城市的概念正向全球外溢，包括墨西哥部分城市都積極與集團接觸，希望導入鴻海在高雄建立的智慧城市經驗，「我們可以把高雄的Smart City概念推展到其他城市」，除了墨西哥，集團已有多項計畫會在更明朗時再做公布，旗下智慧平台可望於更多國家落地。
談及擔任輪值CEO的心得，楊秋瑾形容這段經歷對人生意義重大，是「非常棒的經驗」，並認為對未來職涯將帶來正能量。
硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零
鴻海輪值CEO：集團投資高雄逾250億 打造十年AI深耕據點
台灣甜甜價來了？紐西蘭蘋果商不賣美國了 瞄準台灣市場
墨西哥大幅提高關稅 中國等地逾1400種商品受影響
