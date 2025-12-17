墨西哥擬對非FTA國最高課50％關稅 童子賢疑「這不是矛盾政策嗎」 龔明鑫指「等於砍自己的手」

和碩董事長童子賢17日出席2025董事會治理高峰論壇進行專題演講，主題為地緣政治下台灣能源政策與產業趨勢。（攝影／李海琪）

墨西哥擬自2026年起對「未與其簽署自由貿易協定（FTA）」的部分進口品調高關稅、最高上看 50%，大多數商品的關稅將在20%到35%之間，涵蓋汽車、汽車零件、金屬、家電、紡織品、服裝、塑膠和鋼鐵等1400多種亞洲國家製造的商品。

和碩董事長童子賢今（17）日受訪指出，若一國希望吸引外資在地設廠，卻對外資進口原料課以高關稅，政策邏輯本身「自相矛盾」，並以國際常見的「出口退稅／出口免稅」機制為例，若零組件進口是為了在墨西哥完成製造後再出口到其他市場，課稅反而會妨礙當地產業發展。

因此他認為，這件事「一定會獲得解決」，要不然的話，各國家可能就會撤出墨西哥。

墨西哥提高關稅「政策矛盾」，童子賢：應有出口退稅機制化解

針對外界關注墨西哥可能對非貿易協定國家進口品課徵最高50%關稅，是否衝擊台廠在墨西哥的電子零組件與AI伺服器等佈局。童子賢直言，若一國一方面鼓勵成為製造基地，另一方面卻對外資設廠進口原料課高關稅，政策邏輯「不是自己矛盾嗎」。

他坦言，自己目前並不太清楚墨西哥措施細節，但從全球常見做法來看，通常會有非常清楚的策略叫做「出口退稅」來解決：若零組件進口並非以墨西哥本地銷售為目的，而是在當地完成製造後再出口到其他國家，對這類投入課稅「其實是妨害產業發展」。

童子賢認為，他相信這件事「一定會獲得解決」，否則若政策持續矛盾，可能導致許多國家撤出墨西哥。

針對墨西哥調高關稅，經濟部長龔明鑫16日出席活動受訪時指出，對台整體影響有限。他表示，真正涉及台灣出口的課稅項目「不多」，且台灣對墨主力的ICT（資通訊）項目仍維持免稅／未被列入調高清單。

另外，龔明鑫、童子賢也有相同想法。龔明鑫指出，若墨西哥連 ICT都課稅，會直接傷到當地伺服器/組裝供應鏈，「等於砍自己的手」，不符合墨國自身利益；不過，他也點出，在「防堵洗產地」脈絡下，墨國針對車用領域的課稅安排，可能「連帶」影響部分台灣車用零組件出口。

台遭美媒點名關稅最低，童：不用太焦慮也不必天天嚷嚷有括免

對於美國媒體點名台美關稅議題「臨近」、並提及台灣稅率較低等說法，引發外界擔憂後續是否存在拉高稅率風險，尤其在232調查結果尚未出爐之際。

對此，童子賢認為「基本上先不要太焦慮這個事情」。他回顧指出，2025年「一整年大家都在很焦慮」，但到年底大家卻又發現今年出口到美國再創新高；他說，美方祭出眾多措施，其中又以關稅為主軸，但「關稅又會有一個附表」，附表會載明哪些商品不適用關稅。

童子賢表示，台灣目前仍能順暢出到美國的商品，背後原因在於「美國本地的廠商或者消費者需要這些商品」，且台灣有一定比例的產品是美國科技產業非常需要的，因此落在豁免範圍內。

不過他最後也提醒，外界不必「每天把豁免掛在嘴巴嚷嚷」，因為「嚷嚷太多反而會壞了大局」。

