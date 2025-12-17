墨西哥擬課亞洲產品高關稅 童子賢點破關鍵

▲和碩董事長童子賢認為，不必太過擔心墨西哥高關稅問題。（圖／記者林詠青攝，2025.03.09）

[NOWnews今日新聞] 墨西哥將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家逾1400項產品，加徵5%至50%關稅，引發供應鏈對零組件輸墨成本的疑慮。和碩董事長童子賢今天認為，外界不必過度擔心。

童子賢指出，若墨西哥要吸引外資在當地設廠、打造製造基地，不太可能一方面鼓勵企業落地生產，另一方面卻對基地所需進口零件課重稅，否則等同削弱當地投資與產業發展；國際上常見的做法，是透過出口退稅等機制處理，使零件進口後在當地組裝成品、再出口到其他市場時，稅負得以調整。

童子賢也指出，零件輸入墨西哥若是用於在地組裝、最終成品並非在墨國內銷，而是外銷到其他國家，對零件課以高關稅反而會提高製造成本、妨礙當地產業擴張。

他坦言自己沒有掌握墨西哥課稅細節，因此不便替整個產業下結論，但他認為，若墨西哥要持續發展並維持外資製造業布局，關稅與配套勢必得被妥善解決，否則投資環境將受衝擊。

談到市場對台美關稅可能調升的揣測，童子賢表示不需過度憂慮，關稅談判往往伴隨例外條款與不適用項目；台灣產品能順利銷往美國，關鍵在於美國廠商與消費者確實需要台灣供應的商品與零組件，美國科技產業也高度仰賴台灣供應鏈。

