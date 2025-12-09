墨西哥擬調高中國商品關稅 商界強烈反對

（中央社墨西哥市8日綜合外電報導）墨西哥執政黨的3名國會議員告訴路透社，墨西哥國會議員預定本週開始辯論一項法案，內容是要調高對中國及其他亞洲國家商品的關稅，但此舉面臨中國與墨西哥商界強烈反對。

路透社報導，這項提案計劃加徵最高達50%的進口關稅，對象是來自中國，以及印度、韓國、泰國和印尼等尚未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家的汽車、紡織品、服裝、塑膠、鋼鐵等商品。

墨西哥經濟部最初在9月提出這項擬議中的關稅，但儘管執政的國家復興運動黨（Morena Party）及其盟友在國會掌握絕大多數，該議案仍難以獲得廣泛支持。

總統克薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的政府表示，該措施旨在增強生產能力、保護國內就業，並確保墨西哥在全球市場中公平競爭，以解決與中國之間的貿易失衡問題。

執政黨國家復興運動黨在眾議院的領袖蒙瑞爾（Ricardo Monreal）5日在社群媒體上表示：「過去這幾年，我國面臨貿易扭曲、不公平競爭行為，且對進口原料的依賴日益加深，這些問題衝擊了國內生產部門。」

墨西哥政府9月研擬這項措施時，負責稅收事務的副部長勒馬（Carlos Lerma）表示，這項提案也將為國庫挹注額外700億披索（約新台幣1200億元）。

薛恩鮑姆總統辦公室和經濟部均未回應置評請求。

專家警告，這項擬議中的關稅可能會擾亂關鍵供應鏈，尤其是身為拉丁美洲第2大經濟體墨西哥的經濟幾乎陷入停頓之際。根據墨西哥國家汽車零組件產業協會（National Autoparts Industry group），風險最大的是嚴重依賴中國零組件的電子業和汽車業。

墨西哥中國商會（Mexico-China Chamber of Commerce and Technology）主席葛里哈瓦（Amapola Grijalva）表示：「影響可能相當嚴重。」該商會代表在墨西哥營運的中國企業和在中國的墨西哥企業。

「這些關稅門檻將阻礙國內製造商取得某些技術與產品，而這些正是他們在國內外市場維持競爭力的要素。」（編譯：陳昱婷）1141209