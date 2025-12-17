墨西哥擬調高關稅 和碩童子賢：不解決外資恐撤離

（中央社記者吳家豪台北17日電）墨西哥擬自2026年對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅，外界關注對台廠影響。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，若墨西哥想鼓勵製造業發展，卻對外商進口的原料課徵高額關稅，這是自相矛盾的政策，但他相信一定會獲得解決，否則外資可能撤出墨西哥。

墨西哥擬對來自未簽自由貿易協定（FTA）國家調高部分貨品關稅，增幅自5%至45%不等，預計調高品項多達1463項，並可能在2026年1月1日生效。

廣告 廣告

童子賢下午出席董事會治理高峰論壇接受媒體採訪，被問及墨西哥擬課徵高額關稅指出，和碩在墨西哥有零組件及人工智慧（AI）相關布局，還需要再了解政策細節。

他直言，一個國家如果鼓勵成立製造基地，卻對外國來投資設立製造基地所進口的原料課徵高關稅，這不是自相矛盾的政策嗎。

童子賢指出，全世界要解決這種問題，常見策略是「出口退稅」（針對出口產品的企業退還進口稅），如果賣到墨西哥的零組件不是以當地銷售為最終目的地，而是促進墨西哥產業發展，在墨西哥完成製造後出口到其他國家，課稅其實是妨礙當地產業發展。

童子賢說，雖然他目前不太理解墨西哥這項政策，但他相信一定會獲得解決，否則外資可能撤出墨西哥。（編輯：林淑媛）1141217