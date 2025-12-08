墨西哥整理世界盃足球賽場地 竟挖出456袋屍體「死亡不到1年」

2026年世界盃足球賽的主辦國之一墨西哥，在整理球場的時候，竟然挖出456袋屍袋，嚇壞了工作人員及球員。

世界盃足球賽明年6月登場，由美國、加拿大及墨西哥共同主辦，不過墨西哥在整理場地時，竟然在預定地點中，挖出456袋屍塊，嚇壞許多備戰的參賽選手。

綜合外電報導，墨西哥2022年起，就開始為世足賽做準備；不料在整理場地時，竟然在哈里斯科州的亞克朗球場附近，發現人體遺骸，散落在10公里到20公里的範圍內，直到今年9月，都還有遺骸被陸續被挖出。

報導指出，部分遺骸推估是在1年內死亡，其餘則可能是在2018、2020及2022年，這也突顯了墨西哥嚴峻的治安問題。