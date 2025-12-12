墨西哥新關稅影響200億美元？ 行政院經貿辦：爭取調降105項貨品關稅

〔記者鍾麗華／台北報導〕墨西哥擬自明(2026)年起，對台灣、南韓、印度、泰國、印尼、中國等未與墨國簽署自由貿易協定(FTA)的國家新增徵收5%至50%關稅，範圍涵蓋汽車、金屬、家電、紡織與鋼鐵等，媒體報導，我國將受影響200億美元，行政院經貿談判辦公室昨深夜表示，已研提我國關切貨品計105項，向墨方爭取調降關稅。經貿辦表示，墨西哥9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部份貨品關稅，增幅自5%至45%不等，墨國參眾兩院則在12月10日審查同意調高計1463項貨品關稅，預計明年1月1日生效。經貿辦指出，墨西哥調增稅率的1463項貨品，2024年自台灣進口金額為8.2億美元，2025年1月至9月則為6.96億美元，至於台灣業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨總出口的70%相關產品均未被列入調增清單，因此不會如外界報導所稱，會有受影響逾200億美元的情形。為維護台灣廠商利益，經貿辦表示，台灣自9月至今已多次向墨西哥經濟部表達關切及在10月APEC領袖會議期間洽墨方尋求解決方案，也經與駐墨代表處就台灣重要輸墨產品及在墨投資台商關切項目，研提台灣關切貨品計105項，向墨西哥爭取調降關稅。經貿辦強調，經我方之努力，我方爭取的105項，據悉若干項目獲得排除或調降增幅，減少對我業者的影響，但具體品項待駐墨代表處進一步澄清。至於台灣研提的105項貨品細節為何，經貿辦尚未有進一步說明。

