墨西哥明年加徵關稅上看50%衝擊台商 龔明鑫：墨國「不會砍自己的手」

經濟部長龔明鑫表示，台灣出口ICT半成品至墨西哥，未被課徵高關稅。資料照，李政龍攝



墨西哥擬於2026年起對台灣等未簽署自由貿易協定國家，超過1,400項產品課徵5%至50%關稅；但不少台廠已赴墨國設廠，有意出口台灣零組件赴墨國組裝，憂心大受衝擊。對此，經濟部長龔明鑫今（16）日回應表示，多數台廠影響不大，「他（墨西哥）不會砍自己的手啦！」

龔明鑫今天出席「2025大師論壇」活動時受訪被問及，墨國提高關稅，而電電公會中不乏會員赴墨國投資，是否大受衝擊。

龔明鑫回應表示，墨國提高關稅的貨品中，涉及台灣出口的項目很少，且台灣出口主力為ICT資通訊產品仍然免稅，因此評估對台影響有限。他也表示，ICT貨品中的半成品也沒有提高稅率，如果真的要提高課稅，大概所有伺服器組裝廠都不會去了，「他（墨西哥）不會砍自己的手啦！」

至於電動車相關零組件有被課徵高額稅率；龔明鑫說明，主要是墨西哥配合美國，因擔憂中國透過墨西哥洗產地，才針對相關項目課徵。雖然台灣也有出口貨品受影響，只是受影響程度及範圍沒那麼大。

