墨西哥明年加徵關稅 龔明鑫：對台影響有限

針對墨西哥擬於2026年起對台灣等未簽署自貿協定國家，超過1,400項產品課徵5%至50％關稅，經濟部長龔明鑫今天(16日)受訪表示，涉及台灣出口的課稅項目很少，且台灣出口主力的ICT資通訊產品仍然免稅，因此評估對台影響有限，且也不至於影響到電電公會赴當地設科學園區。另外，在AI浪潮下，龔明鑫看好台灣明年經濟成長率可超過主計總處預估的3.54%。

墨西哥擬於2026年起，對台灣、南韓、印度、泰國、印尼、中國等未與墨國簽署自由貿易協定(FTA)的國家，就紡織與鋼鐵、金屬、家電等超過1,400項產品課稅，稅率從5％到50％不等。

廣告 廣告

經濟部長龔明鑫16日參加平面媒體論壇活動，並在受訪時表示，此次墨國關稅，對於台灣出口課稅的項目很少，雖然在美方要求嚴防中國洗產地轉運下，墨西哥對車用領域展開課稅，將連帶衝擊台灣車用廠商出口，但台灣出口大項並沒有受到影響，尤其ICT資通訊產品仍受世貿組織資訊科技協定(ITA)保護免課稅，對台影響有限。他說：『(原音)沒有影響到，因為他整個ICT項目很多還是屬於ITA的項目裡面。(記者：就是在ITA項目所以他沒有課到？)他沒有、他沒有。(記者：所以我們半成品出口應該也沒有？)對對對，因為他課的話，大概所有伺服器組裝都不會去了，他不會砍自己的手。』

由於電電公會擬赴墨國設立科學園區，龔明鑫表示，以現有課稅項目研判，電電公會的布局規劃應不受影響。

龔明鑫稍早演說時，認為主計總處預估明年台灣經濟成長率約3.54%，仍屬低估。龔明鑫說明，今年520上任週年記者會時，就已經基於AI趨勢難擋，而預期今年出口有望超過5,500億美元，當時大家還在講保3%，行政院長卓榮泰說「怎麼那麼有信心」，但如今看來，確實印證他的看法。

龔明鑫表示，現在AI真的擁有強勁需求，若要看AI成長幅度，已經不用關心需求方了，「現在是產能有多少就可以賣多少」，應該要看台積電或台灣生產端可以生產多少，「這就是答案」，因此對於明年台灣經濟成長率，樂觀看待可超過3.54%。