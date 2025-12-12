墨西哥明年提高關稅 經貿辦透露我方若干項目獲排除

行政院經貿談判辦公室今（12）天表示，經我方之努力，我方爭取的105項，據悉若干項目獲得排除或調降增幅，但具體品項待駐墨代表處進一步澄清。（本報系資料照片）

墨西哥明年起將提高對非自由貿易協定（FTA）國家數千種商品的關稅，由於台商在墨西哥投資規模龐大，且台墨並無簽署雙邊FTA，影響備受關注。行政院經貿談判辦公室今（12）天表示，經我方之努力，我方爭取的105項，據悉若干項目獲得排除或調降增幅，但具體品項待駐墨代表處進一步澄清。

經貿辦表示，墨西哥今年9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部份貨品關稅，增幅從5％至45％不等。業經墨國參眾兩院於12月10日審查同意調高計1463項貨品關稅，明年1月1日生效。

經貿辦指出，本次墨國調增稅率的1463項貨品，2024年自台灣進口金額為8.2億美元，2025年1至9月則為6.96億美元，且我業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨總出口之70％，均未被列入調增清單，爰不會如報稱，我將有受影響逾200億美元之情形。

經貿辦表示，為維護臺灣廠商利益，我國自9月迄今多次向墨國經濟部表達關切，及在10月APEC領袖會議期間洽墨方尋求解決方案，並經與我駐墨代表處就我重要輸墨產品及在墨投資臺商關切項目，研提我國關切貨品計105項，向墨方爭取調降關稅。

經貿辦指出，經我方之努力，我方爭取的105項，據悉若干項目獲得排除或調降增幅，減少對我業者的影響，但具體品項待駐墨代表處進一步澄清。

