墨西哥明年起提高關稅 經貿辦：我國晶片等項目獲排除調降

墨西哥將對未簽署自由貿易協定（FTA）的國家調升1463項貨品關稅，增幅介於5％至45％，引發台商投資與出口受影響疑慮；外界更傳出我國可能面臨逾200億美元衝擊。行政院經貿談判辦公室澄清，我方主要輸墨的電腦零組件、晶片、伺服器及印刷電路等ICT商品未列入調增清單，實際影響遠低於外界預期。

經貿辦表示，墨西哥於9月10日公布關稅調升計畫，並在12月10日通過相關修法，預計自明年1月1日起生效。此次調增的1463項產品，2024年自台灣進口金額為8.2億美元，今年1至9月則為6.96億美元，均屬台灣出口規模中相對有限的部分。

經貿辦進一步指出，台灣業者最關注的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨出口約七成，但全數未被納入本次調升名單，因此不存在外傳受影響逾200億美元的情況，實際衝擊有限。

經貿辦強調，為維護台灣廠商利益，我方自9月以來多次向墨國經濟部表達關切，也在APEC領袖會議期間與墨西哥洽談，提出105項我方關切貨品，爭取排除或減少稅率增幅。經貿辦提到，部分項目已獲排除或降低調幅，細節將待駐墨代表處進一步確認。