墨西哥最多將提高50%關稅 適用中台韓等數十個國家 北京強烈抗議

墨西哥參議院當地時間12月10日晚間通過法案，總統表示這是為了提振國內生產。（圖片來源／Claudia Sheinbaum FB）

《華爾街日報》與《路透》報導，墨西哥參議院當地時間12月10日晚間通過法案，從2026年起，對中國和其他幾個亞洲國家的進口商品加徵最高達50%的關稅。

該法案先前已在眾議院獲得通過，擬從2026年1月1日起數十個與墨西哥沒有貿易協定的國家，包括中國、印度、台灣、南韓、泰國和印尼的某些商品，徵收5%到50%的新關稅，大多數商品的關稅將在20%到35%之間，涵蓋汽車、汽車零件、金屬、家電、紡織品、服裝、塑膠和鋼鐵等1400多種亞洲國家製造的商品。

大多數亞洲產品關稅在20%-35%之間

墨西哥與50多個國家簽署自由貿易協定。除了美墨加協定（USMCA）之外，墨西哥還與日本、智利、越南和歐盟簽訂貿易協定。在未與墨西哥簽署貿易協定的國家中，墨西哥的主要進口國是中國和南韓，中韓主要出口汽車到墨西哥。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）周四表示，該法案主要是為了提振國內產業生產，但是遭到一些商業團體的反對，也引發北京強烈抗議。

「這些措施並非針對中國，這一點非常重要，而是針對那些我們沒有貿易協定的國家。我們已做好充分準備與中國政府、韓國政府合作。」墨西哥總統薛恩鮑姆在每日記者會上表示。

中國商務部周四回應稱，將密切關注墨西哥的新關稅制度，並且評估其影響，但警告稱，這類措施將「嚴重損害」中國等貿易夥伴的利益。

商務部表示：「中方一貫反對一切形式的單邊加徵關稅，希望墨西哥盡快糾正這種單邊主義和保護主義做法。」發言人補充說，目前中國正在對墨西哥的貿易政策進行調查，並敦促該國「糾正」其決定。

提高關稅可能影響比亞迪等中國車商

本周，中國也表示計劃加強與拉丁美洲和加勒比海國家的合作，為了透過貿易和創新深化與該地區的關係。近年來，中國企業一直擴大在墨西哥的業務，比亞迪和MG等汽車品牌已在墨西哥設立營運機構。

墨西哥已成為中國製造汽車的主要國家，今年墨西哥汽車銷量估計為160萬輛，其中近三分之一為中國車廠製造的汽車。

提高關稅可能會影響比亞迪等中國車商。過去兩年，比亞迪透過出口在中國製造的經濟型電動車，在墨西哥迅速擴張。通用汽車、福特、Stellantis和南韓起亞等在墨西哥設有生產基地的汽車製造商仍可免稅進口中國製造的汽車。

但是華盛頓表示，北京可能正在利用墨西哥來規避美國的關稅。喬治城大學貿易專家梅納表示，墨西哥是2000年代初期最後一個接受中國加入世界貿易組織（WTO）的成員國。「從一開始，墨西哥就對中國的不公平貿易行為表示擔憂。」他說。

墨西哥提高關稅，是為了安撫美國

因此，分析師和民營企業認為，墨西哥提高關稅，是為了安撫美國，以應對即將到來的美墨加貿易協定（USMCA）審查，同時也為了在明年為墨西哥增加37.6億美元的財政收入，以減少財政赤字。

「提高關稅，可以保護某些與中國產品競爭時處於劣勢的本地生產業，也保護關鍵產業鏈的就業機會。」反對黨國家行動黨（PAN）參議員巴斯克斯表示。

更重要的是，墨西哥提高關稅能夠安撫最大貿易夥伴美國政府。薛恩鮑姆政府正在與川普政府進行談判，試圖降低對墨西哥的關稅，包括美國對墨西哥鋼鐵和鋁徵收50%的關稅。

川普也以各種理由威脅要對墨西哥加徵關稅，其中包括對墨西哥徵收25%的芬太尼關稅，作為華盛頓施壓各國採取更多措施阻止合成鴉片毒品芬太尼流入美國的辦法。

(原始連結)





