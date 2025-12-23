墨西哥最高50％加稅 台灣ICT產品逃過一劫 後視鏡等82項產品獲「減壓成功」

墨西哥參議院當地時間10日晚間通過法案，從明年起，對非FTA國家的部分進口商品加徵最高達50%的關稅。（圖片來源／PxHere）

墨西哥擬自2026年起，針對未與其簽署自由貿易協定的部分進口品調高關稅、最高上看50%，引發台廠對在墨布局的關切。和碩董事長童子賢先前受訪時直言，若一國一方面要鼓勵成為製造基地，卻對外資設廠進口原料課高關稅，恐政策邏輯矛盾。

行政院經貿談判辦公室今（23）日以新聞稿證實，台灣出口至墨西哥占比達七成的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，均未被列入調增清單。

廣告 廣告

至於剩下出口占比三成的非ICT品項，先前經貿辦列出105項關切清單，並在今日表示已爭取其中的82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定台灣廠商布局墨西哥市場。

墨西哥「沒砍手」，占出口七成的ICT產品未列調增清單

行政院經貿談判辦公室今日也表示，台灣業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨出口約70%，均未被列入墨方調增關稅清單，因此對台灣出口影響有限。

經濟部長龔明鑫日前指出，墨西哥擬調高關稅的品項雖多達1463項，增幅自5%至45%不等、可能於明年1月1日生效，但涉及台灣出口的課稅項目不多，且台灣出口主力的ICT產品仍享免稅待遇，並提醒，若墨西哥對ICT產品課稅，將衝擊當地伺服器產業鏈，「等於是砍自己的手」，不符合其自身利益。

非ICT產品中列105項關切清單，取得82項維持稅率或調低增幅

經貿辦指出，台灣提出關切產品105項，經交涉後，爭取到其中82項貨品「維持現有稅率」或「調低原本擬調升的增幅」，以降低對廠商在墨布局的干擾。

在82項之中，「維持現有稅率者」、也就是不調升的共27項，包含汽車零組件21項（如後視鏡等）、塑膠製品3項、鋼品3項。

至於「調低增幅者」、也就是仍舊調升但幅度降低的共有55項，其中包含汽車零組件16項（如齒輪箱等）、化纖樹脂PVC及人造皮31項、紙板及標籤5項、化妝品及原料2項，以及摩托車1項。

路透社報導指出，墨西哥國會近期通過相關關稅調整，最高稅率可達50%，主要影響品類包括汽車與汽車零件、鋼鐵、紡織、塑膠與成衣等，多數受影響產品的稅率上限約在35%，並被解讀與墨方強化本土產業、就業及供應鏈政策目標有關。

(原始連結)





更多信傳媒報導

冬至過後才是養生關鍵期》中醫師：把補進的營養「轉成免疫力」 為來年健康打底

南亞聯手華城電機佈局美國電力基礎建設市場

美國FCC考量安全和間諜活動 將中國大疆列入國安風險清單

