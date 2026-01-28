墨西哥機場"情緒支持犬" 搭機乘客解焦慮

在機場，旅客最常遇到的是排隊、延誤，還有起飛前的緊張情緒。但在墨西哥的國際機場，有一群「情緒支持犬」坐鎮，短暫的互動，就能讓旅客緊繃的情緒舒緩許多。

在墨西哥市的安赫萊斯機場，迎接旅客的，是一群療癒高手。

墨西哥國民警衛隊中尉 卡斯楚：「機場管理單位和國民警衛隊，共同推出這個情緒支持犬計畫，幫助感到緊張焦慮的旅客。」

對許多旅客來說，機場代表著趕時間、長長的隊伍，還有飛行前的緊張感。去年11月開始，這些狗狗們每天分段工作，一次只上班一到一個半小時，唯一的任務就是讓人放鬆。

廣告 廣告

墨西哥國民警衛隊士兵 羅佩茲：「我的工作是引導牠，讓大家可以撫摸牠，並因此感到安全和快樂。」

對旅客來說，有時候最有效的安撫不是一句話，而是一隻願意停下腳步的狗。

更多 大愛新聞 報導：

提娃那義診關懷 偏鄉學童看牙初體驗

希望教室暖流善意 最棒的耶誕禮物

