墨西哥海軍軍機驚傳墜毀 機上8人至少5死

墨西哥一架軍機22日下午正在執行醫療任務，不料行經美國德州加爾維斯頓灣時，卻突然失控墜落水中，當時機上一共載有8人，目前已知至少有5人死亡，搜救行動正在進行中，事故原因仍在調查。

根據《CNN》報導， 這架墨西哥海軍軍機當時正在運送燒傷病人，沒想到卻突然墜毀，墨西哥海軍在聲明中證實，飛機上共有8人，包含4名海軍船員和4名平民，其中包括一名兩歲兒童。隨著搜救隊持續展開搜尋，目前已知至少有5人死亡，仍有一名乘客下落不明，另有兩人獲救，但情況不明。

加爾維斯頓警長辦公室在社群媒體上發文稱，潛水隊、鑑識小組、無人機小組和巡邏警隊皆已趕赴現場，墨西哥海軍表示，事發當下已立即與地方當局協調啟動搜救程序，德州公共安全部、美國聯邦航空總署和國家運輸安全委員會的官員也正在相關提供協助。

