墨西哥海軍醫療專機墜毀德州 至少4人死亡

墨西哥一架正在執行醫療任務的海軍軍機，當地時間22號下午，在美國德州海灣附近墜機。

墨西哥海軍醫療專機在德州海灣墜機，事故當天現場濃霧飄散。（圖／達志影像美聯社）

墜機事故現場能見度極低，濃霧彌漫，增加了搜救難度。在加爾維斯頓海灣附近，水上摩托車來回穿梭進行搜索，救難人員和潛水小組則集中在碼頭邊待命。由於天氣條件惡劣，搜救工作面臨諸多挑戰，但相關單位仍在全力尋找可能的生還者。

值得注意的是，這已不是墨西哥醫療專機首次發生嚴重事故。今年1月，另一架墨西哥醫療專機曾在賓州費城墜毀，造成8人死亡的慘劇。不到一年時間內再次發生類似悲劇，引發外界對墨西哥醫療專機安全性的關注。

目前，事故調查尚處於初步階段，尚無法確定此次墜機是由天氣因素導致，還是存在其他技術故障。不過現場能見度不佳的濃霧天氣，可能是潛在的風險因素之一，但確切原因需要等待救援工作告一段落後，才能進行更深入的調查和釐清。

相關當局正密切關注事態發展，並將在救援工作完成後展開全面調查，以確定事故原因並防止類似悲劇再次發生。此次事故再次提醒人們在特殊天氣條件下執行醫療飛行任務時需格外謹慎，以確保患者和機組人員的安全。

