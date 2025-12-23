墨西哥海軍醫療小飛機在德州外海墜毀 至少5人罹難

墨西哥海軍一架小飛機22日執行醫療轉送任務時，在德州附近海上墜毀，機上共有八人，目前已知五人死亡，搜救行動仍在進行中。 (美聯社)

墨西哥海軍的一架醫療小飛機22日下午在德州東部加爾維斯敦(Galveston)附近的海上墜毀，機上共有八人，目前已知五人死亡，搜救行動仍在進行中。

墨西哥海軍聲明指出，這架墨西哥海軍的小飛機當時執行醫療轉送任務，機上有四名海軍軍官和四名平民。

美國海岸防衛隊(Coast Guard)士官貝克(Luke Baker)表示，海岸防衛隊下午3時17分接獲報案，這起空難造成五人死亡。

美聯社報導，發生意外的小飛機上有兩名「米舒與毛烏基金會」(Michou and Mau Foundation)的成員，這個非營利組織專門協助墨西哥的嚴重燒燙傷幼童。

有線電視新聞網(CNN)報導，死者包括一名2歲幼童。

墨西哥海軍表示，「我們已與地方當局協調啟動搜救程序，搜救行動正在進行中。」

加爾維斯敦郡警長辦公室表示，潛水隊、犯罪現場調查小組、無人機小組和巡邏隊人員都已到場，協同處理這起墜機事件。

美國海岸防衛隊、聯邦航空管理局(FAA)、國家運輸安全委員會(NTSB)等單位將著手調查這起墜機事故的原因，墨西哥海軍則表示，正與墨西哥駐休士頓領事館協調相關事宜。

