墨西哥漂浮農場「奇南帕」 女性買下農地延續千年傳統

由高空往下看，整齊劃一的土地上，種著不同的農作物，呈現著深淺不一的綠意。位於墨西哥城內的古老農場「奇南帕」，是在淺湖區利用水草、木樁和泥土，在湖底開闢出一個個耕地，形成類似人工島嶼的農場結構。

過去都是由男子耕種，但如今卻有越來越多的墨西哥女子，承接購買這些島嶼農場，利用農場特殊的生態系統，進行永續耕作。

奇南帕農場地主加杜妮奧表示，「我小時候最早的一份記憶，就是爺爺種地的情景，在奇南帕這裡，他總是在種花，所以對我來說，到奇南帕就像到了天堂。」

「奇南帕」農場是當地「阿茲特克文明」所發展出的獨特農耕方式，因為農田周圍通常有運河，看起來像是浮在水面的人工島，因此也被稱為「人工浮島農業」或「浮動園地農業」。

這種古老耕作方式使用的土壤大多從湖底挖出，因此土壤比較肥沃，生產力也比較高，每年最多可以進行8次輪種。聯合國糧農組織就認定，「奇南帕」是全球生產最高效的農業系統之一。

然而，隨著人類活動、城市化發展，與大眾旅遊、水污染威脅，當地的生態系統逐漸開始退化，讓保育人士憂心這種獨特生態系統消失，紛紛開始存錢購買島嶼農場，期望守護這種獨特的耕種文化，其中就有不少土生土長的墨西哥女性。

奇南帕農場地主加杜妮奧說：「每次回來，我能看到生態系統的退化，看到土地荒廢、水位越來越低，我想正是在那個時候，開始意識到自己是這片土地的一部分，而保護它，就是我的責任之一。」

在厄瓜多長期從事自然保育工作的加杜妮奧，小時候就在奇南帕農場環境中成長，因此決定買下其中一塊島嶼農場，進行經營。她努力清除運河中被垃圾堵塞的河段，並且決定種植不同作物與花類，防止霜凍破壞所有農作物，鮮花還能吸引昆蟲，避免農作物被啃食。

她還從2016年開始，與墨西哥國立自治大學合作，以停止使用農藥，恢復有助於保護生態系統的傳統耕作方式，進行作物栽種。一旦經過大學認可，將會頒發「奇南帕標籤」，這個標籤可以讓農產品賣出更高價格。

另一名女性農場地主奧爾朵涅絲，3年前買下一塊島嶼農場後，安裝了由水生植物做成的過濾器，用來淨化水質，也阻止了鯉魚和外來物種吳郭魚進入。在改善農場環境後，她也致力於申請標籤。目前已經有16位農民拿到了「奇南帕標籤」，其中有4位是女性。

奇南帕農場地主奧爾朵涅絲說明，「我們挖運河底的泥鋪在苗床上，然後直接在這裡播種，這是世界農業遺產的一部分。」

如今，這些農場占地面積只剩下湖泊原有面積的3%，不少島嶼農場已經被改建為足球場，吸引週末的度假人潮。

有生物學家評估，這片農場能調節氣候，減少雨季引發洪水，還是數百種物種生存的家園，如果濕地消失，墨西哥首都的平均氣溫，將可能上升高達攝氏2度。

加杜妮奧認為，每一代人就像一層層農場下的土壤，不斷滋養土地，讓農場變得越來越肥沃，她相信女性在保護奇南帕農場上能發揮重要作用，也希望在10年內，會有更多女性買下並照顧這些土地。