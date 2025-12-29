即時中心／温芸萱報導

墨西哥瓦哈卡州當地時間28日發生客運火車脫軌事故，列車共載250人，已知造成至少13死、98傷。軍方出動數百人、數十車輛及多架救護直升機救援。

墨西哥南部瓦哈卡州發生嚴重交通事故。一列行駛於特萬特佩克地峽跨洋走廊地區的客運火車，於28日上午不明原因脫軌，造成重大死傷。根據墨西哥官方最新通報，事故已釀成至少13人死亡、98人受傷，實際傷亡人數仍可能持續增加。

墨西哥海軍表示，該列火車當時共載有250人，其中包含9名乘務員及241名乘客。事故發生後，當地救援單位立即啟動緊急應變機制，軍方動員數百名人員、數十輛救援車輛，並出動多架救護直升機趕赴現場協助搜救與傷患後送。

當局已將傷者送往鄰近醫院治療，並持續清查失聯人數。事故確切原因仍有待進一步調查，相關單位已封鎖現場待救援行動結束，便會展開鑑識作業。





原文出處：快新聞／墨西哥火車脫軌釀13死98傷！救護直升機飛馳救援

