墨西哥為何無法終結毒品？CNN : 非斬首能解決 川普再發話：必須做點什麼

美國總統川普暗示，不排除將軍事行動擴及墨西哥境內的販毒集團。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）日前下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，再度拋出震撼彈，暗示不排除將軍事行動擴及墨西哥境內的販毒集團，引發國際關注。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，川普日前接受《Fox and Friends》節目專訪時直言 :「我們必須對墨西哥做點什麼」，並指控墨西哥政府多次拒絕美方「出手剷除毒梟」的提議。川普隨後進一步表示，美國已大幅壓制經海路走私的毒品流入，下一步將把行動重心轉向陸路，直接鎖定販毒集團。

墨西哥總統辛鮑姆 。 圖 : 翻攝自墨西哥總統府官網

不過據報導，專家普遍認為，川普對墨西哥毒品問題的描述，與當地實際情況存在落差。報導指出，墨西哥確實是美國芬太尼主要來源，也是哥倫比亞古柯鹼進入美國的重要通道，但當地早已不再是由少數大型集團主導。

墨西哥犯罪研究機構指出，過去數十年中，原本掌控全國的幾個主要販毒集團已分裂成數百個大小不一的組織，遍布各地。以勢力最龐大的「哈利斯科新世代販毒集團」為例，其內部已由數十個分支組成，若單靠斬首行動恐難以真正拔除。

墨西哥確實是美國芬太尼主要來源，也是哥倫比亞古柯鹼進入美國的重要通道，但當地並不是大型集團掌控。 圖：達志影像／美聯社

報導形容，現今的墨西哥販毒集團更像跨國企業，而非單一的恐怖組織。即便成功逮捕或擊斃多名首腦，龐大的毒品市場需求仍會促使新的勢力迅速補位。過去墨西哥政府在美方支援下，長期推動「毒梟斬首策略」，卻反而加劇幫派內鬥與暴力，毒品銷量並未因此下降。

安全專家也指出，墨西哥目前是「權力碎片化」狀態，部分地區由政府掌控，部分地區則由武裝犯罪團體主宰。販毒集團不僅滲透地方政治與警政體系，甚至在部分地區取代政府角色，對農業、運輸與商業活動課徵「保護費」。

報導提到，這種結構性問題，即便美軍直接介入，也可能引爆更大規模暴力，並對墨西哥政局與社會穩定造成衝擊。

美國總統川普已秘密簽署指令，授權五角大廈可對美國政府指定為「恐怖組織」的部分拉丁美洲販毒集團動用軍事力量。此舉旨在遏制芬太尼等非法毒品流入美國，但在墨西哥引發強烈反彈。 圖:翻攝自iWeekly週末畫報

對此，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）明確強調，墨西哥主權不容侵犯，並表示願意與美國合作打擊毒品，但不接受外國軍隊進駐境內。

此外，墨西哥與美國雙邊經貿高度依賴，若軍事行動破壞雙方關係，後果恐不只限於安全層面。儘管如此，川普仍持續強調，毒品「正從墨西哥湧入美國」，並暗示墨西哥政府「不敢」正面對抗販毒集團。對此，辛鮑姆則強調雙方溝通管道仍暢通，並表示她不認為美國會真的對墨西哥採取軍事行動。

