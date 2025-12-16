墨西哥私人飛機墜毀起火釀7死 3人下落不明

墨西哥一架小型私人飛機於當地時間15日準備迫降墨西哥中部一座足球場時，意外撞上一處工業區鐵皮屋頂後墜毀，並引發火勢。該架飛機自太平洋沿岸城市阿卡普高起飛，事前通報機上共有8名乘客及2名機組員，當局目前尋獲7具遺骸，3人下落不明。

由於飛機墜毀的倉庫內存放燃料及瓦斯鋼瓶，為防止引發更大公共安全危機，相關單位已緊急撤離約130人。

國際中心／何丹曦 編撰 責任編輯／周瑾逸





