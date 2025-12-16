墨西哥私人飛機迫降失敗墜毀 7人罹難、3人下落不明

位於聖馬特奧阿滕科托盧卡機場附近的飛機墜毀現場。（圖／達志／美聯社）

墨西哥中部於當地時間15日發生一起小型飛機墜毀事故，造成至少7人死亡，另仍有3人下落不明。墨西哥州民防協調官赫南德茲（Adrián Hernández）表示，該架飛機當時嘗試進行緊急迫降，不料發生意外，目前仍在搜救當中。

根據《美聯社》報導，墨西哥一架小型私人飛機自太平洋沿岸城市阿卡普高（Acapulco）起飛，不料於當地時間15日準備迫降時，意外撞上一處工業區鐵皮屋頂後墜毀，並引發火勢。

事故地點位於聖馬特奧阿滕科（San Mateo Atenco），距離托盧卡機場（Toluca airport）約5公里，並位於首都墨西哥城以西約50公里處。赫南德茲指出，飛機登記搭載8名乘客與2名機組人員，但事故發生數小時後，僅尋獲7具遺體，相關情況仍待進一步釐清。

初步研判，飛機疑似試圖降落在墨西哥中部一座足球場，但不慎撞上附近一棟企業建築的金屬屋頂，引發大火，事故詳細發生原因目前已展開調查。

聖馬特奧阿滕科市長穆尼茲（Ana Muñiz）接受當地媒體訪問時表示，由於飛機墜毀的倉庫內存放燃料及瓦斯鋼瓶，為防止引發更大公共安全危機，相關單位已緊急撤離約130名居民與員工，以策安全。

