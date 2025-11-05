墨西哥總統當街被伸鹹豬手 涉案男子遭逮捕

（中央社墨西哥市5日綜合外電報導）墨西哥總統薛恩鮑姆昨天在首都墨西哥市前往總統府附近出席活動，沿途與支持者握手並合影留念，一名男子卻當眾對她伸出鹹豬手並試圖親吻她，男子隨後遭到逮捕。

法新社報導，社群媒體上流傳的影片顯示，涉案男子接近薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），將手臂搭在她肩上，另一隻手觸碰她的臀部及胸部，還試圖親吻她的頸部。一名隨扈隨後伸手將男子拉開。

這名男子當時疑似受到酒精或藥物影響。儘管對方舉止失禮，薛恩鮑姆仍以禮相待，答應與他合影，隨後還拍拍他的背。

維安單位稍晚表示，男子已遭逮捕。

墨西哥婦女部部長耶南德茲（Citlali Hernandez）在社群平台X寫道：「我們譴責今天發生在總統身上的行為。」她並抨擊大男人主義態度使女性個人空間與身體被侵擾成為常態。

這起事件凸顯出墨西哥潛藏的問題。根據聯合國婦女署（UN Women）資料，墨西哥15歲以上的女性中，約7成一輩子至少經歷過一次性騷擾。（編譯：楊昭彥）1141105