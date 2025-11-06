墨西哥總統遭襲！醉男當街強吻襲胸 隨扈竟還在滑手機
（記者許皓庭／綜合報導）墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）日前在首都墨西哥城與民眾互動時，遭一名男子從背後突襲，企圖親吻並伸手觸碰她的胸口。現場隨扈未能及時制止，整段畫面被民眾拍下並上傳網路，引發社會譁然與維安爭議。
圖／墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）日前在首都墨西哥城與民眾互動時，遭一名男子企圖親吻並伸手觸碰她的胸口。（翻攝 BCN24 Noticias X）
事件發生於當地時間11月4日，地點在墨西哥城歷史城區。根據多家外媒報導，包括《美聯社》（AP）與《衛報》（The Guardian），當時薛恩鮑姆正與市民近距離交談、合影留念，一名疑似喝醉的男子突然從人群後方靠近，試圖親吻她並伸手襲胸。薛恩鮑姆反應冷靜，立刻揮開對方手部，轉身面對他時表情略顯僵硬，仍輕聲回應一句「別擔心」。
影片曝光後，輿論迅速發酵。不少網友痛批現場維安反應遲緩，留言質疑「如果今天是暗殺，後果不堪設想」、「總統身邊竟沒人即刻介入」。畫面中可見，事件發生約三秒後，才有一名穿藍色西裝的隨扈從畫面外衝入，將男子推開。據悉，該名隨扈事發前正滑手機，未即刻察覺異狀。
薛恩鮑姆現年62歲，是墨西哥史上首位女性總統，今年才正式上任。她長期以親民形象著稱，經常在公開場合與民眾近距離互動，包括自拍、握手或寒暄。然而，此次遭襲事件發生於墨西哥政局敏感之際，再度引起外界對政治人物安全防護的關注。
近來墨西哥政治暴力頻傳，僅在本週稍早，米卻肯州烏魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）便在亡靈節慶典中遭公開槍擊身亡。薛恩鮑姆在事發前數小時，才與該市長遺孀會面，表達政府對打擊政治暴力的決心。此次她本人遭襲，更突顯國內安全形勢的緊張與挑戰。
目前總統辦公室尚未對事件發表正式聲明，墨西哥城警方則表示已著手調查該名男子的身分與行為動機，初步懷疑他酒後行為失控，但不排除其他可能性。據了解，該名男子事後已被拘留。
事件也引起女性團體與政治評論界的激烈討論。多個性別平權組織指出，女性領導人即使身居高位，仍難免遭受性騷擾與性別暴力，呼籲政府強化女性公職人員的安全機制。墨西哥女性議員聯盟（AMMU）發聲明譴責：「這不僅是對總統個人的不敬，更是對所有女性的侮辱。」
部分媒體分析，薛恩鮑姆繼承前任總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）的「親民政治」風格，常選擇走進群眾展現接地氣形象，但在治安與暴力事件頻傳的背景下，這種做法或將面臨更高的安全風險。
