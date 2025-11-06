墨西哥總統遭醉漢襲擊！薛恩鮑姆提告反擊：連總統都難倖免 推動全國性騷擾入罪

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）於4日在首都墨西哥城與民眾交流時，意外遭受性騷擾，一名男子從她後方強行搭肩擁抱，甚至伸手觸摸其胸部並試圖親吻後頸。當時薛恩鮑姆的笑容明顯僵住，立刻撥開對方的手，幾秒後隨扈才介入並將該名男子帶離現場。事後，薛恩鮑姆親自向檢方提告該男子，堅定表示「任何男人都沒有侵犯女性個人空間的權利」，要求依法追究責任。此外，她也嚴厲譴責報社刊登她被騷擾瞬間的照片，認為此舉對她造成了二次傷害。

廣告 廣告

墨西哥總統薛恩鮑姆於4日在首都墨西哥城與民眾交流時，意外遭受性騷擾，事後親自向檢方提告該男子，要求依法追究責任。（圖／達志影像）

薛恩鮑姆在2024年上任，成為了墨西哥史上首位的女性總統。週二，薛恩鮑姆在民衆的簇擁下，從國家宮徒步前往教育部，沒想到男子竟在眾目睽睽下對她性騷擾。薛恩鮑姆在週三召開記者會，強調這起事件不僅僅是她個人的經歷，更是廣大女性集體處境的縮影，她表示「如果連身為總統的我都會遇到這樣的事，那全國年輕女性又該如何保護自己？」

薛恩鮑姆透露，經初步調查，涉案男子名為里維拉（Uriel Rivera），事發時疑似喝醉酒，當晚9點已被逮捕。儘管這起事件引發了外界對總統深入群眾的親民作風，以及隨扈的維安力度產生質疑，但薛恩鮑姆明確表達她不會因此改變行事風格，堅稱：「我不打算與人民保持距離。我們必須貼近群眾、理解他們的生活，這是我們政府的信念。」

同時，薛恩鮑姆強烈譴責當地媒體《改革報》（Reforma）刊登她被襲擊瞬間的照片，痛批這是「二度傷害」，認為此舉違反新聞倫理與《數位暴力防制法》，要求該報社公開道歉。薛恩鮑姆在任內創立的婦女部也於4日發表聲明，鼓勵所有女性勇敢發聲，也呼籲媒體不應散播任何侵犯女性尊嚴的內容。

目前在墨西哥全國範圍內，僅約有一半的州份和首都地區將性騷擾列為刑事犯罪。薛恩鮑姆已指示婦女部對各州的刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪。她表示，這起事件不只是她個人的遭遇，更突顯了在一個充斥大男人主義的社會中，女性面臨的日常風險，「這種情況不應再被容忍」。

更多FTNN新聞網報導

打給川普看？墨西哥擬明年提高對中關稅

市長才被槍殺！墨西哥女總統當街遭「強吻＋襲胸」 隨扈竟在一旁滑手機

墨西哥亡靈節驚傳血案！烏魯阿潘市長中7槍身亡 市民上街頭求正義

