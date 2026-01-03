墨西哥規模6.5地震！震源深度僅35公里 已知2死5傷

墨西哥 / 綜合報導

中美洲墨西哥時間二日上午7點58分，發生規模6.5的淺層地震。震源距離地表僅35公里，震央靠近西南部度假勝地「阿卡普科」，嚇壞許多觀光客。民眾紛紛用手機錄下各地地震瞬間畫面，真實呈現當下的驚悚程度。目前已知有兩人死亡，五人受傷。

墨西哥市高45公尺的地標「獨立天使紀念碑」、雕像和柱石不停地晃動，因為當下墨西哥西南部發生規模6.5的淺層地震，不僅商店玻璃門拍打著門框，大樓外還下著磁磚雨。原本總統薛恩鮑姆要舉行的每日例行記者，也被地震警報打斷，總統和記者們忙著撤離避難。

值得一提的是，這裡距離震央有200公里。墨西哥時間二日上午7點58分，西南部「格雷羅州」山區「蘭喬維耶霍」發生6.5淺層地震。距離震央大約92公里的濱海城市阿卡普科感受也相當強烈。許多遊客嚇得跑出旅館，跑到街上，久久不敢回旅館。

遊客說：「老實說非常非常強烈，搖撼的感覺很恐怖，我從未經歷過這種情況。」1985年墨西哥7.8大地震造成七千多人喪生，1.1萬人受傷，41年過去了，這次淺層地震讓墨國民眾再次陷入惡夢。墨國民眾說：「我曾經歷1985大地震，如今想起那段記憶非常恐怖，讓我毛骨悚然。」

但幸好旅館沒垮下來，大都會沒什麼災損，但震央所在的山區建築物損毀嚴重，粗估有幾百棟民房半倒，而且有人員傷亡。

