民意代表為替人民發聲，在爭執過程中難免爆發激烈衝突，引發外界關注。墨西哥首都墨西哥城議會，15日執政黨正在提議取消資訊透明機構InfoCDMX，改設新監督機構。沒想到反對黨議員衝上台抗議，多名女議員爭執後開始推擠拉扯、肘擊、互扯頭髮，場面一度失控。連台上唯一的男議員出手嘗試拉開雙方，都未能平息紛爭。





墨西哥議會反對黨衝上台踢館 女議員「巴頭肘擊、扯髮互毆」衝突畫面曝光！

墨西哥議會2黨開打大亂鬥，「巴頭扯髮」互毆畫面曝光。（圖／翻攝自墨西哥議會Ｘ、民視新聞）

綜合外媒報導，15日墨西哥首都墨西哥城議會，左翼執政黨「國家復興運動（莫雷納Morena）」，正在台上提議解散資訊透明機構，改設新監督機構。然而保守派反對黨「國家行動黨 （PAN）」不滿， 衝上台控訴執政黨違反議事規則，執政黨議員試圖將反對黨議員拉離台前，卻意外引爆更激烈的肢體衝突，雙方隨即上演全武行，現場秩序大亂。議長急喊「拜託、拜託（遵守秩序）。」，也未能阻止衝突。

執政黨議員阿亞拉（左）擠向PAN議員阿爾瓦雷斯（右），阿爾瓦雷斯出手反擊、肘擊對方腹部，對方直接舉手猛擊阿爾瓦雷斯頭部，又互相拉扯頭髮。（圖／翻攝自Ｘ＠DanyAlvarezca）

畫面曝光，多名女議員擠在狹小的議事台上，其中執政黨議員阿亞拉（Yuriri Ayala）與PAN議員阿爾瓦雷斯（Daniela Álvarez）兩人衝突最激烈，阿亞拉以身形優勢擠住阿爾瓦雷斯，阿爾瓦雷斯出手反擊、狂肘擊阿亞拉腹部，阿亞拉直接舉手猛擊阿爾瓦雷斯頭部，隨後2人又與後方2位議員互相拉扯頭髮。一旁的議會主席綠色生態黨副黨魁塞斯馬（Jesús Sesma）趕緊伸出手試圖拉開雙方，卻阻止失敗。

議會主席綠色生態黨副黨魁塞斯馬（Jesús Sesma）趕緊伸出手試圖拉開雙方。（圖／翻攝自Ｘ＠DanyAlvarezca）

大亂鬥結束後，PAN 議員離席後，執政黨隨即續行議程，最終表決通過撤銷 InfoCDMX 的提案。事後雙方都認了動手，出面道歉並譴責暴力行為，但相互指控對方才是事件的導火線。隔天（16日）阿亞拉發文「出於阻礙和恢復的意圖，我們採取了暴力行動。儘管右翼分子試圖以暴力手段阻撓和擾亂會議，莫雷納黨成員仍通過法案」，阿爾瓦雷斯也發文曬出影片怒控阿亞拉等人「暴力為政權服務，這就是證據！」。

























《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

