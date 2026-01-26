墨西哥足球場爆槍擊案！武裝團體「掃射人群」 至少11死、12傷

墨西哥足球場驚傳槍擊事件，造成至少11人死亡。圖／翻攝自X

墨西哥瓜納華托州（Guanajuato）一個足球場驚傳槍擊案件，造成至少11人死亡、12人受傷。市長辦公室官員發布聲明表示，目前已展開行動搜索嫌犯，關於案件細節目前尚不清楚。另外，有網友拍下案發現場的照片，發佈在X上，只見畫面中已有大批武裝警力趕往現場調查。

根據《BNO》等外媒報導，墨西哥瓜納華托州薩拉曼卡（Salamanca）洛馬德弗洛雷斯社區（Loma de Flores）25日（當地時間）發生一起槍擊事件，在社區內的一場足球比賽剛結束時，一個武裝團體突然開車抵達現場，隨後下車對人群掃射，當時還有很多人聚集在球場中。

市長普里耶托（Cesar Prieto）透露，事件發生時有10人當場死亡，1人送往醫院後不治身亡。另外，至少有12人受傷，其中包含一名女性與一名未成年人。普里耶托直言，「今天我們正經歷一個嚴肅的時刻，以及一場嚴重的社會崩壞；有犯罪團體試圖壓制當局，但這是他們無法達成的」。

普里耶托表示，目前市府跟州府以及聯邦當局正在進行協調，他也向墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）呼籲提供協助，「向總統和州長請求支持，以便我們能夠恢復和平。我們會持續前進，肇事者一定會被找到」。市長辦公室透露，目前當局已經展開搜索行動，不過案發細節仍不清楚。從現場的畫面可以看見，在槍擊案發後，現場已經部署大量武裝警力，正在進行調查中。

事實上，近年來瓜納華托州已成為墨西哥最暴力的州之一，主要與哈利斯科州新一代販毒集團與聖羅莎·德利馬販毒集團間的衝突有關，美國總統川普（Donald Trump）將這兩個集團都列為恐怖組織。目前在雙方的衝突下已導致數百人喪生、失蹤，並且頻繁發生槍擊事件，全州已有多處秘密墳場被發現。



