墨西哥跨洋列車出軌 墜落7米深山谷13死近百傷
墨西哥一列跨洋客運列車，發生脫軌意外，部分車廂墜落七公尺深的山谷，造成至少13人死亡，近百人受傷。生還乘客在脫逃時，用手機記錄下現場慘況。另外瓜地馬拉也有客運墜谷，15人喪命。
墨西哥一列跨洋客運列車發生嚴重脫軌事故，部分車廂墜入7公尺深的山谷，造成至少13人死亡、近100人受傷。生還乘客用手機記錄下逃生過程和現場慘況，畫面顯示列車連結處嚴重變形，車內座椅損毀，乘客驚慌逃離。同時，瓜地馬拉也發生一起客運巴士墜谷事故，導致15人喪生，包括11名男性、3名女性和1名未成年人，當局懷疑濃霧影響駕駛視線是造成事故的可能原因。
在這起墨西哥列車事故中，許多乘客在逃生過程中用手機記錄下了驚魂時刻。影片中可見乘客們提著行李走在鐵軌上，還有人排隊等待下車。列車連結車門的走道因巨大衝擊力道而嚴重變形，車內座椅棉花爆出，乘客們顯得十分驚恐，急著想要離開車廂，而列車人員則試圖安撫眾人情緒，呼籲大家保持冷靜。
事故現場照片顯示，列車已完全脫離軌道，部分車廂傾斜懸掛在懸崖邊緣，情況十分危險。這列跨洋列車載著250名乘客，於28日從墨西哥西南部出發，原計劃前往東南部，卻在瓦哈卡州境內發生脫軌意外。事故發生後，數百名海軍人員立即趕赴現場展開救援工作。一位倖存乘客表示，他們完全不知道發生了什麼事，突然就掉到下面去了。目前脫軌原因尚不清楚，當局正在進行調查。
與此同時，瓜地馬拉西部的索洛拉省也發生了嚴重交通事故。一輛載有多名乘客的客運巴士在行經泛美公路中美洲段時墜入深谷。瓜地馬拉義務消防隊發言人Leandro Amado證實，這起巴士事故已造成15人死亡，其中包括11名男性、3名女性以及1名未成年人。
事故現場可見救護車鳴笛聲穿梭於山谷間，倖存乘客在消防人員的協助下緊急撤離現場。據了解，巴士是在午夜時分行經一個特別危險的路段時失控。由於該路段經常有濃霧，容易影響駕駛視線，當局懷疑這可能是造成這起悲劇的原因。
